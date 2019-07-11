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Президент «Урала»: «Мы хотим занять лучшее место в истории нашего клуба»

сегодня, 09:44

Президент «Урала» Григорий Иванов​ рассказал о задачах команды на следующий сезон.

В этом году мы хотим занять лучшее место в истории нашего клуба. На данный момент рекордным является восьмое место в Премьер-Лиге, мы хотим двигаться дальше. Команде поставлена задача бороться за 6-7 место в чемпионате.

У нас опытный состав, сыгранная команда. Брать футболистов просто ради того, чтобы они были и сидели на скамейке – это не наш метод. Мы и в прошлом году не феерили на трансферном рынке, подписали тогда двух молодых парней – это будущее футбола. Взяли Андрея Егорычева из второй лиги – и он практически сразу у нас заиграл. Сейчас мы приобрели молодых Никиту Чистякова и Артема Шабалина. Надеемся, что и они заиграют, у нас сейчас есть дефицит в линии полузащиты.

Да, в прошлом сезоне мы пропускали много, но разные причины были, в том числе и индивидуальные ошибки. У нас в прошлом сезоне долгое время из-за травмы не играл Роман Емельянов, сейчас он в строю и как раз наигрывается на позиции центрального защитника. Он неплохо смотрится в паре с Денисом Поляковым или Вараздатом Арояном. Мы доверяем тем, кто у нас есть, но, возможно, всё-таки четвертого центрального защитника подпишем. Ароян и Поляков играют за сборные, у них постоянно дополнительная нагрузка. Поэтому мы ищем ещё одного игрока в эту зону, думаю, до конца трансферного окна мы его приобретем.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   27 / 731
сегодня в 10:26
Нормальная задача .
Zenit_84
Zenit_84
   104 / 731
сегодня в 10:00
Удачи!
Аксинья
Аксинья
   17 / 731
сегодня в 09:47
Для этого надо меньше догов и сливов - а без них "Урал" существовать не может...
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