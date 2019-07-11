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Смолов: «Не первый раз отказываюсь от алкоголя»

сегодня, 09:38

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов объяснил свое решение отказаться от алкоголя в прошлом сезоне. 

Почему отказался от алкоголя в прошедшем сезоне? На самом деле не весь сезон, а с февральских сборов. В отпуске, было дело, выпивал, конечно. Я не первый раз отказываюсь. Просто я в «Локо» пока провёл меньше года. Может, для ребят это в новинку. В том же «Краснодаре» или «Урале» парни знают, что я долго не выпивал по ходу сезона. 

Считаю, что не стоит столько внимания уделять этой ситуации. Это выбор каждого. Не вижу ничего криминального в том, что кто-то выпивает. Что послужило поводом? Да как-то в один из последних дней отпуска понял: сегодня вечером выпью вина, а потом до следующего отпуска без алкоголя. Ни с кем не общался. Сам к этому пришёл внутри себя.

Напомним, в июне Смолов защитил кандидатскую диссертацию.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   137 / 731
сегодня в 10:18
На территории стадиона Локомотив было найдено тело Фёдора Смолова . Это уже пятое тело Фёдора Смолова ,найденное на территории стадиона за последнюю неделю !!! ))))))))))))
beefs
beefs
   102 / 731
сегодня в 10:06
Умненький, а какова тема диссертации?
Аксинья
Аксинья
   17 / 731
сегодня в 10:00
В пьянке замечен не был, но по утрам жадно пил холодную воду...
Аксинья
Аксинья
   17 / 731
сегодня в 09:50
Если пьешь с футболистами-одноклубниками это пьянка, а если пьешь с Юрием Павловичем это уже мероприятие...
пеналдус необыкновенный
пеналдус необыкновенный
   269 / 731
сегодня в 09:45
алкаши всегда говорят я не пью
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