«Барселона» не планирует продавать Коутиньо

Руководство «Барселоны» не намерено продавать полузащитника Филиппе Коутиньо. Об этом заявил агент футболиста Киа Джурабчиан.
Мне сказали, что клуб не собирается продавать Коутиньо. В клубе отрицают все слухи, которые связывают моего клиента с уходом.
Джурабчиан уже говорил о том, что каталонцы не хотят расставаться с хавбеком, но это было до перехода форварда Антуана Гризманна.
Ах-ах)
Ах-ах)
Да он может и не забивает много голов, но Хави с Иньестой тоже этим не отличались, а приносили огромную пользу и черновой работой себя так же обременяя.
Да он может и не забивает много голов, но Хави с Иньестой тоже этим не отличались, а приносили огромную пользу и черновой работой себя так же обременяя.