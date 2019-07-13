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«Барселона» не планирует продавать Коутиньо

13 июля 2019, 19:11

Руководство «Барселоны» не намерено продавать полузащитника Филиппе Коутиньо. Об этом заявил агент футболиста Киа Джурабчиан.

Мне сказали, что клуб не собирается продавать Коутиньо. В клубе отрицают все слухи, которые связывают моего клиента с уходом.

Джурабчиан уже говорил о том, что каталонцы не хотят расставаться с хавбеком, но это было до перехода форварда Антуана Гризманна.

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Все комментарии
Рома Олейник
Рома Олейник
   405 / 802
13 июля в 22:23
Пусть лучше этот Джуабирчабанан прокомментирует отбор Гризманом седьмого номера у своего клиента.
MESSIDGIN
MESSIDGIN ответил Artuom
   638 / 802
13 июля в 21:17
Коут черновой работы не делает, он не игрок центра поля
    Artuom
    Artuom ответил NGYRZ
       143 / 802
    13 июля в 21:08
    Только полный идиот будет продавать игрока уровня Коутиньо. Да он может и не забивает много голов, но Хави с Иньестой тоже этим не отличались, а приносили огромную пользу и черновой работой себя так же обременяя.
    Коут черновой работы не делает, он не игрок центра поля
    Rizo1
    Rizo1 ответил NGYRZ
       556 / 802
    13 июля в 20:04
    И все ровно он не прижился в Барсе((
    BZ2315
    BZ2315
       134 / 802
    13 июля в 19:55
    Верное решение.
    MESSIDGIN
    MESSIDGIN
       638 / 802
    13 июля в 19:33
      ДСА
      ДСА
         131 / 802
      13 июля в 19:23
      Ждут пока китайцы нормальную цену предложат.
      NGYRZ
      NGYRZ
         28 / 802
      13 июля в 19:19
      Только полный идиот будет продавать игрока уровня Коутиньо.

      Да он может и не забивает много голов, но Хави с Иньестой тоже этим не отличались, а приносили огромную пользу и черновой работой себя так же обременяя.
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