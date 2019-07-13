«Барселона» не планирует продавать Коутиньо

13 июля 2019, 19:11

Руководство «Барселоны» не намерено продавать полузащитника . Об этом заявил агент футболиста Киа Джурабчиан.

Мне сказали, что клуб не собирается продавать Коутиньо. В клубе отрицают все слухи, которые связывают моего клиента с уходом.

Джурабчиан уже говорил о том, что каталонцы не хотят расставаться с хавбеком, но это было до перехода форварда Антуана Гризманна.