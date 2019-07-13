Уведенный у «Барселоны» и ПСЖ

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Метания Матийса де Лигта подходят к концу. Кажется, все решилось – в «Ювентус». «Соккер.ру» - о защитнике, чей талант оценивают по высшему разряду.

Когда тебе 19 лет, а ты капитан легендарного «Аякса», тобой всерьез интересуются богатейшие клубы мира и самые именитые команды, сложно не поймать головокружение от успеха и ощущение нереальности происходящего. Де Лигт оказался в тренде этого года, его фамилию называли чуть ли не чаще других в контексте трансферных слухов.

Все потому, что топ-клубы, с которыми де Лигта связывали, не отрицали своего интереса. То есть имя Матийса привязывали к ним не «до кучи», как это обычно бывает, когда пишут об интересе условной «Баварии» и добавляют, что «еще игроком интересовались „Арсенал“, „Манчестер Юнайтед“» и так далее – из головы.

И если интерес начального этапа проследить сложно – слухов было много, то постепенно вырисовались главные претенденты: «Ювентус», «Барселона» и ПСЖ . Причем каталонцы в какой-то момент казались единственными кандидатами на него. Играла роль связь «Барселоны» с «Аяксом», гладко провернутый трансфер Френки де Йонга в испанский клуб.

Причем сам хавбек должен был оказаться катализатором для сделки по де Лигту. Ведь это не просто партнеры по сборной и «Аяксу», но и друзья. Де Йонг открыто звал де Лигта с собой в «Барселону», но предусмотрительно оговаривался: решение все равно за Матийсом, и это его выбор. В конечном итоге «Барселона» слишком увлеклась другой игрой: с Антуаном Гризманном и Неймаром.

Еще и на де Лигта не хватило размера рта. Поэтому инициатива была утрачена. Не способствовал ее поддержанию в этом направлении и агент де Лигта Мино Райола, потому что у него с руководством «Барселоны» отношения не лучшие. Поэтому агент хотел провернуть переход де Лигта в ПСЖ или «Ювентус». Но в Париж вряд ли сам Матийс очень хотел, видя, как Неймар пытается оттуда улизнуть, как Килиан Мбаппе косится на «Реал», как ПСЖ раз за разом оступается в Лиге чемпионов. Да и возможность поиграть с Криштиану Роналду, в любви к которому де Лигт признавался. Так что точку в деле «де Лигт – ПСЖ » поставил директор парижан Леонардо:

Нет, де Лигт не перейдёт в ПСЖ . Такая возможность была, это серьёзный футболист, но сейчас не подходящее время для таких больших инвестиций. Мы должны слегка успокоиться, так как у нас нет лишних 200 млн евро.

Правда, говорят, что дело в требовании де Лигта прописать сумму отступных в размере 150 миллионов евро. Это, кстати, возмутило Кристофа Дюгарри, который сейчас во Франции работает экспертом и рад, что в итоге Матийс с такими запросами в Париже не оказался:

Я поздравляю руководство ПСЖ с тем, что они отошли от привычки покупать игроков любой ценой. Я устал от этого нового футбола. Де Лигт еще не перешел в клуб, а уже думает, как будет потом оттуда уходить. Что у тебя в голове, парень? Тебе 19 лет, какая разница, будет у тебя зарплата 12, 13, 14, 15 или 20 млн евро. Что кардинально для тебя изменится? Ты купишь еще одну машину, дом побольше или яхту на 10 метров длиннее? Де Лигт очень хороший игрок, но с таким подходом он далеко не уедет.

А вот «Ювентус» решил, что в его новой эпохе есть место для больших трат на большого и перспективного защитника. Если верить информации из многочисленных итальянских источников, то туринцы заплатят за де Лигта 70 миллионов евро – такая сумма чаще всего фигурировала в слухах, так что ничего сверхъестественного в этих запросах не было.

При этом, конечно, прописано множество бонусов за различные достижения и результаты. Зарплата также расширяется за счет бонусов, но даже базовый оклад в 12 миллионов евро – это одно из самых высоких значений в Серии А. Для 19-летнего защитника безумные цифры. Также будет прописана желаемая сумма отступных – 150 миллионов евро. Это такой крючок для условной «Барселоны», которая может в случае острой необходимости и такие деньги выложить. Да и сейчас 150 миллионов вообще не выглядят чем-то нереальным. Даже за защитника.

Не меньший навар получит агент – если верить итальянским СМИ , он заработает около 11 миллионов евро за этот трансфер. Так что старательность Райолы понятна. Но стоит ли сам де Лигт таких вложений? В игре защитника мало только технической оснащенности, выражаемой в умении играть головой, бегать или в отборе. Еще более важны интеллектуальные и психологические характеристики.

Первые позволяют читать игру, предугадывать действия соперника, выбирать позицию, вторые дают уверенность, спокойствие, хладнокровие и рассудительность. На других позициях это даже не так существенно. Уникальность де Лигта как раз в том, что все три аспекта игры защитника у него на высоте, правда, у каждой положительной стороны есть и обратная. Например, уверенность и спокойствие могут перегнуться в губительную для защитника самоуверенность. Интеллектуальные и технические данные могут заставить заигрываться или увлекаться не прямыми обязанностями. Понимая это, стоит обращать внимание на возраст игрока – если в 19 лет он сумел найти баланс между позитивом от своих качеств и их негативными сторонами. Впрочем, на этот счет есть разные мнения:

Эдгар Давидс: «Де Лигт провел лишь один сезон на высшем уровне. Не думаю, что нам стоит его переоценивать».

«Я считаю, что де Лигт может стать лучшим игроком „Ювентуса“. Я думаю, что это действительно сильный футболист. Он физически внушителен и обладает отличным футбольным интеллектом. Он даст команде хороший баланс, Матийс технически силен, а также забивает много голов».

Фабио Капелло: «Если „Ювентус“ подпишет де Лигта, всё закончится. Снова. И мы сразу начнем размышлять о следующем сезоне. Де Лигт - лучший. С ним можно играть в два защитника. Он станет настоящим джекпотом для „Ювентуса“. Если же его не будет, конкуренты могут подобраться ближе».