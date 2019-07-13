Азар обещал однажды перейти в «Фенербахче»

Бывший администратор «Фенербахче» Хасан Четинкая сообщил, что в юности полузащитник хотел перейти в турецкий клуб.

Эден Азар - мой старый друг. Я знаю его с 15-летнего возраста. В те времена он играл в «Лилле».

Эдену очень нравился «Фенербахче». Как-то он мне сказал: «Хасан, однажды я буду играть за „Фенербахче“». Когда именно - не сказал.

Эден перешел на совершенно другой уровень. Теперь у него предложения от крупнейших клубов Европы, а он один из самых талантливых игроков. Посмотрим, может, однажды он и наденет футболку «Фенербахче».