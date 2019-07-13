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Азар обещал однажды перейти в «Фенербахче»

13 июля 2019, 18:01

Бывший администратор «Фенербахче» Хасан Четинкая сообщил, что в юности полузащитник Эден Азар хотел перейти в турецкий клуб.

Эден Азар - мой старый друг. Я знаю его с 15-летнего возраста. В те времена он играл в «Лилле».

Эдену очень нравился «Фенербахче». Как-то он мне сказал: «Хасан, однажды я буду играть за „Фенербахче“». Когда именно - не сказал.

Эден перешел на совершенно другой уровень. Теперь у него предложения от крупнейших клубов Европы, а он один из самых талантливых игроков. Посмотрим, может, однажды он и наденет футболку «Фенербахче».

Напомним, 7 июня «Реал» объявил о переходе Азара из «Челси».

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Все комментарии
Alpribas
Alpribas
   61 / 802
14 июля в 08:30
Еще будет шанс.
Aчиститель
Aчиститель
   67 / 802
14 июля в 06:13
Мало ли кто что в детстве не наговорит.
Шишанутый
Шишанутый
   86 / 802
14 июля в 00:47
Успеет еще. Но сначала возьмет несколько ЛЧ с Реалом, завоюет титул Ла лиги в не равной борьбе против судей и милиардного проекта а потом и Золотой мяч, заставив заплакать Месську и его персофанов. Удачи Азару, успеха и больших побед с лучшим клубом мира!!!
vastudio
vastudio
   478 / 802
14 июля в 00:32
Ну после этого сезона,когда Реал вылетет в Сегунду, придётся в Фенербахче идти)
Bavaria_N
Bavaria_N
   377 / 802
13 июля в 19:32
как раз мадридский мешок погубит очередного игрока и можно будет в турцию
ДАША Д
ДАША Д
   179 / 802
13 июля в 19:24
Лет в 40, может быть.
Cremen
Cremen
   210 / 802
13 июля в 18:58
Это он так насмехался.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   84 / 802
13 июля в 18:44
С нетерпением жду новых прогнозов и комментариев от бывшего администратора Фенербахче
Mangur
Mangur
   424 / 802
13 июля в 18:36
Удачи клоуну.
STVA 1
STVA 1
   68 / 802
13 июля в 18:34
Пошутил!
cska plus
cska plus
   7 / 802
13 июля в 18:32
Лет в 50 может быть.
parallels
parallels
   5 / 802
13 июля в 18:29
а в спартак, случаем, он не обещал перейти, раз такое дело?
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 802
13 июля в 18:04
Пьяный штоль
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