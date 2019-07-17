«Спартак» заключит с Мирзовым трехлетний контракт

сегодня, 10:01

Согласно данным источника, «Спартак» согласовал все детали трансфера полузащитника «Ростова» . С самим игроком «красно-белые» уже достигли согласия. В ближайшее время хавбек подпишет со «Спартаком» трехлетний контракт.

Минувший сезон Мирзов провел в тульском «Арсенале» на правах аренды. На его счету 26 матчей в РПЛ , 6 голов и одна результативная передача.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за игрока 4 млн евро.