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«Спартак» заключит с Мирзовым трехлетний контракт

сегодня, 10:01

Согласно данным источника, «Спартак» согласовал все детали трансфера полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова. С самим игроком «красно-белые» уже достигли согласия. В ближайшее время хавбек подпишет со «Спартаком» трехлетний контракт.

Минувший сезон Мирзов провел в тульском «Арсенале» на правах аренды. На его счету 26 матчей в РПЛ, 6 голов и одна результативная передача.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за игрока 4 млн евро.

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Все комментарии
Томик
Томик ответил ДАША Д
   390 / 809
сегодня в 23:20
Не загубили бы теперь.
Испорченное не испортить.
Дима Головашич
Дима Головашич ответил Штиль
   184 / 809
сегодня в 23:11
Ты это скажи Гулиеву, Ананидзе, Джикии, Бакаеву, Мелкадзе и Ташаеву!)))
Джикию не трогай, парень родился в Балашихе. Ташаев нормальный. А остальные реально лишние. Потому и говорю. Может, ещё Бакаев нормальный.
Indian
Indian
   619 / 809
сегодня в 22:26
Игрок бей-беги есть жи
Сп62
Сп62 ответил Leha-ha50
   134 / 809
сегодня в 20:47
Он плохо управляемый.
Kresi frok
Kresi frok
   187 / 809
сегодня в 19:56
Зря.
Лакшери
Лакшери
   83 / 809
сегодня в 17:27
Ахаххахахах мирзов )))) рил в ФНЛ собрались свинята . Трансферы отличные
Caniggia
Caniggia
   53 / 809
сегодня в 16:58
Должен, по идее, усилить атаку на пару с Бакаевым, но это федунский Спартак, так что хз. Может и карьеру себе сломал.
нечитайло
нечитайло
   387 / 809
сегодня в 16:58
Нормуль
kingoffam
kingoffam ответил Vladimir Grechko
   319 / 809
сегодня в 16:21
Как сказал поэт:"Жалеть о том не нужно, чего уж больше нет."
Константин Белых
Константин Белых
   127 / 809
сегодня в 16:13
Да ладно. Норм приобретение. Особенно на край защиты. Вполне может сыграть вместо Рассказова чтоб не расслаблялся. На один край его с Бакаевым-толк будет. А с лимитом на следующий год пригодится особенно. Еще б Фернандо на уругвайца поменять и до зимы прокантуемся более менее. Ну а Цорну главнейшее задание-искать нового ЦН вместо Адриано у которого уже одни сиськи на уме и футбол ему уже не нужен. Прорвемся!
номер 12
номер 12 ответил Сергей Саныч
   196 / 809
сегодня в 16:09
Рожа бандитская. Никакого интеллекта. Из обреза он выстрелит.
Выстрелит по газам на пешеходном переходе
Аксинья
Аксинья ответил Leha-ha50
   20 / 809
сегодня в 15:47
Чем он Ростову то не угодил??? Парень ну очень техничный, правда часто заигрывается, но для того и нужен тренер, чтоб направить игрока в нужное русло!!!
Хорошие бабки Спартак за него отвалил, а за деньги даже действующих Скопинцева и Ингасона зимой продали - клуб не настолько богат чтобы отказаться от выгодной продажи...
Заполярный
Заполярный ответил ПерекатиПоле
   57 / 809
сегодня в 15:37
Новый лимит для спартака на сезон 2020-2021: 8 - легионеров 5 - россиян 12 - тожероссиян
ТЫ САМ ТО ПОНЯЛ, ЧТО НАПИСАЛ. ИЛИ ЭТО ТОНКИЙ БОМЖОВСКИЙ ЮМОР, КОТОРЫЙ ПОНИМАЮТ ТОЛЬКО БОМЖИ
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   42 / 809
сегодня в 15:34
Очееень хорошее приобретение. Удачи Резуану в Спартаке. Игрок скоростной, с дриблингом и не плохим ударом.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   24 / 809
сегодня в 14:59
Новый лимит для спартака на сезон 2020-2021:
8 - легионеров
5 - россиян
12 - тожероссиян
Правдин Семён
Правдин Семён
   102 / 809
сегодня в 14:54
Приобретение на "авось". Лучше бы 1 покупка, но в цель,чем эта россыпь талантов с надеждой на то,что оправдают доверие.
ФК Пупсик
ФК Пупсик
   735 / 809
сегодня в 14:30
Молодец федун! Сейчас в нашем свинарнике еще одного игрока испоганят.
Sadjon
Sadjon
   512 / 809
сегодня в 14:24
Удачи ему, игрок очень работоспособный.....
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 809
сегодня в 13:53
Чем он Ростову то не угодил??? Парень ну очень техничный, правда часто заигрывается, но для того и нужен тренер, чтоб направить игрока в нужное русло!!!
борька
борька
   93 / 809
сегодня в 13:47
Карпин свое дело знает, прибыль идет, игра налажена!
Успехов, фк Ростову!
Ген Геныч
Ген Геныч
   48 / 809
сегодня в 13:46
Ну ясно теперь все думаю.Спартак на этот сезон без еврокубков останется точно!!!!!!!!!КАКОЙ ..... Мирзов то?!!!!!!!!!!!Спартаку нужен плеймейкер-нету перехода в атаку вообще,только непонятные забросы,ценра поля нет,а они ... крайнего полузащитника покупают-одним словом цирк!!!!!!!!!!Если так и дальше пойдет,то к концу чемпионата могут финишировать во второй десятке!!!!!!
Faustello
Faustello ответил Томик
   13 / 809
сегодня в 13:40
А он такое слово, как "спасибо" вообще знает?
Томик
Томик ответил Vladimir Grechko
   390 / 809
сегодня в 13:38
а чего волноваться Спаму и так там место))
Если шутишь, то не смешно, а если троллишь, то не интересно, Вова.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   398 / 809
сегодня в 13:36
хорошо
Vladimir Grechko
Vladimir Grechko ответил ДАША Д
   462 / 809
сегодня в 13:30
Не загубили бы теперь.
вот вот а то там могут похерить как и в зените
ДАША Д
ДАША Д
   209 / 809
сегодня в 13:30
Не загубили бы теперь.
Vladimir Grechko
Vladimir Grechko ответил Томик
   462 / 809
сегодня в 13:29
Начинаю волноваться и за это.
а чего волноваться Спаму и так там место))
Vave666
Vave666
   265 / 809
сегодня в 13:25
Мирзов - хороший игрок! Но переход в Спартак - большая ошибка!
Vladimir Grechko
Vladimir Grechko ответил kingoffam
   462 / 809
сегодня в 13:23
А Цымбаларь в Одессе..Вот я и говорю,что игрок может раскрыться в зрелом возрасте.Только в нынешнем Спартаке это вряд ли возможно.
а у тебя как нет ностальгии по советскому чемпионату ? я так вспоминаю наше советское прошлое особенно чемп мира 86 так обидно было когда наших засудили))
Томик
Томик ответил Faustello
   390 / 809
сегодня в 13:19
Мирзов: - Спасибо, а где взять шаечку и тазик? ))
А он такое слово, как "спасибо" вообще знает?
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