«Спартак» заключит с Мирзовым трехлетний контракт

Согласно данным источника, «Спартак» согласовал все детали трансфера полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова. С самим игроком «красно-белые» уже достигли согласия. В ближайшее время хавбек подпишет со «Спартаком» трехлетний контракт.
Минувший сезон Мирзов провел в тульском «Арсенале» на правах аренды. На его счету 26 матчей в РПЛ, 6 голов и одна результативная передача.
Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за игрока 4 млн евро.
8 - легионеров
5 - россиян
12 - тожероссиян
8 - легионеров
5 - россиян
12 - тожероссиян
Успехов, фк Ростову!
Успехов, фк Ростову!