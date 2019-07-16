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Полузащитник «Зенита» хочет уйти из клуба

вчера, 22:13

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер заявил, что хочет сменить клуб этим летом.

Я собираюсь уйти из «Зенита» в ближайшее время. Меня устроит даже аренда. Я хочу получать постоянную игровую практику. Моя цель - вернуться в сборную Аргентины.

26-летний футболист перешел в «Зенит» летом 2017 года из «Атлетико». Ранее наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак признался, что клуб подыскивает для хавбека варианты трудоустройства.

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Все комментарии
armeec_♞
armeec_♞ ответил ziborock
   97 / 794
сегодня в 02:01
Кто "мы"? Вы же тут его пару лет назад нахваливали!)))
Я те больше скажу, они мечтали ЛЧ покорить)))))
Физручини
Физручини ответил Гавроша
   641 / 794
сегодня в 01:45
Я его не хвалил, и рад бы продать хоть в спартак!
слишком белый
Omaxa
Omaxa
   166 / 794
сегодня в 01:14
Это верное решение Краневиттера, только запоздалое.
Гавроша
Гавроша ответил ziborock
   49 / 794
сегодня в 01:14
Кто "мы"? Вы же тут его пару лет назад нахваливали!)))
Я его не хвалил, и рад бы продать хоть в спартак!
морозз
морозз
   25 / 794
сегодня в 00:43
По нахапают со всей Европы, а потом не знают куда девать этот шлак!
Swinsi
Swinsi
   242 / 794
сегодня в 00:37
От импортного шлака давно пора избавляться.
Не спартак
Не спартак
   135 / 794
сегодня в 00:36
Это будет большой праздник для команды.
ziborock
ziborock ответил Гавроша
   18 / 794
сегодня в 00:30
Мы тоже хотели бы, чтобы он ушел.
Кто "мы"? Вы же тут его пару лет назад нахваливали!)))
Верг
Верг
   440 / 794
сегодня в 00:29
ну если уйти как раз клуб подготовили для этого - кранневитеру в сочи
Гавроша
Гавроша
   49 / 794
сегодня в 00:13
Мы тоже хотели бы, чтобы он ушел.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 794
сегодня в 00:08
Лавку питерскую потихоньку укорачивают!!! Сколько же пиявок присосалось к трубе?!?
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   20 / 794
сегодня в 00:06
Нигде не заиграл. Ни в Атлетико, ни в Севилье, ни в Зените. Может найдёт себя в командах попроще, уровня пищевиков, в общем пусть выбирает себе клуб 4-5 эшелона в районе 90-го места в рейтинге УЕФА, для ТОП-20 он слаб.
Footbolista
Footbolista
   1 / 794
вчера в 23:56
Краневиктор...побег из ШОУшенка...
Морозовский
Морозовский ответил LOpp
   3 / 794
вчера в 23:52
Летом 2017 году Зенит потратил на аргентинских бездарей около 90 млн евро, а щас не могут их даже за копейки продать. Позор!
Как же, ты, точно подметил - ПОЗОР!!!
mihaluch
mihaluch
   117 / 794
вчера в 23:52
От маразматической идеи судостроителя и ракетчика не остаётся и следа.
Rattlehead
Rattlehead
   65 / 794
вчера в 23:51
    LOpp
    LOpp
       10 / 794
    вчера в 23:44
    Летом 2017 году Зенит потратил на аргентинских бездарей около 90 млн евро, а щас не могут их даже за копейки продать. Позор!
    Miaf
    Miaf
       8 / 794
    вчера в 23:30
    Видимо надоело, что над ним все смеются из за того, что игрок Зенита, вот ... бежит.
    Garrincha58
    Garrincha58
       224 / 794
    вчера в 23:27
    ещё Маммана есть и ему пора сдриснуть
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       6 / 794
    вчера в 23:27
    У человека одна голевая и ноль голов за всю карьеру, кому оно надо?))))))
    armeec_♞
    armeec_♞
       97 / 794
    вчера в 23:24
    А ведь говорили зенитонам, скоро как крысы побегут ваши аргентосы.
    Та нет, вы ничего не понимаете, Зенит- это "элита", будут играть и прогрессировать))) ну ну ну)))
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
       72 / 794
    вчера в 23:13
    Заболотного можно было взять,если Зенит доплатит 5 лямов.)))))
    minai
    minai
       258 / 794
    вчера в 23:04
    Отступные пусть заплатит, и прощай, лодырь.
    Аксинья
    Аксинья ответил Морозовский
       17 / 794
    вчера в 23:03
    "Зенит" - это, конечно, хохма!
    Санта-Барбара
    Doping87
    Doping87
       235 / 794
    вчера в 22:59
    Свободен лентяй!
    Dominators
    Dominators ответил Faustello
       168 / 794
    вчера в 22:54
    Арго освобождённые )))
    Отряд не заметит потерю бойца . Просто там их как грязи .
    Шуnя771
    Шуnя771
       15 / 794
    вчера в 22:46
    Верным путём идет товарищ!)
    Морозовский
    Морозовский
       3 / 794
    вчера в 22:46
    "Зенит" - это, конечно, хохма!
    particular
    particular
       4 / 794
    вчера в 22:43
    В своё время арг, взятый с прицелом на сиюминутный успех, но используемый от случая к случаю, не так себе представлял взлёт своей еуропейской карьеры..:))
    pomor45
    pomor45
       93 / 794
    вчера в 22:41
    Причина в том, что работаешь плохо, а поэтому не попадёшь в сборную Аргентины даже, если в состав по блату будут ставить регулярно. Прибавь и получишь и основной состав Зенита и сборную Аргентины. Если не можешь, то в аренду или на выход.
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