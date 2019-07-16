Полузащитник «Зенита» хочет уйти из клуба

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер заявил, что хочет сменить клуб этим летом.
Я собираюсь уйти из «Зенита» в ближайшее время. Меня устроит даже аренда. Я хочу получать постоянную игровую практику. Моя цель - вернуться в сборную Аргентины.
26-летний футболист перешел в «Зенит» летом 2017 года из «Атлетико». Ранее наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак признался, что клуб подыскивает для хавбека варианты трудоустройства.
Та нет, вы ничего не понимаете, Зенит- это "элита", будут играть и прогрессировать))) ну ну ну)))
Та нет, вы ничего не понимаете, Зенит- это "элита", будут играть и прогрессировать))) ну ну ну)))