Полузащитник «Зенита» хочет уйти из клуба

вчера, 22:13

Полузащитник «Зенита» заявил, что хочет сменить клуб этим летом.

Я собираюсь уйти из «Зенита» в ближайшее время. Меня устроит даже аренда. Я хочу получать постоянную игровую практику. Моя цель - вернуться в сборную Аргентины.

26-летний футболист перешел в «Зенит» летом 2017 года из «Атлетико». Ранее наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак признался, что клуб подыскивает для хавбека варианты трудоустройства.