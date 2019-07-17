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«Рубин» предлагал Глушакову контракт на 300 тыс. евро

сегодня, 09:22

По информации источника, экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков летом мог оказаться в «Рубине». Казанский клуб в июне предлагал полузащитнику контракт на один сезон, по которому он мог заработать около 300 тыс евро. В тот момент хавбек еще был игроком «красно-белых».

Напомним, в итоге Глушаков перешел в «Ахмат».

Теперь «Рубин» рассматривает возможность подписания полузащитника «Ростова» Александра Гацкана.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   123 / 809
сегодня в 15:13
Жаль, не появится в Казани ещё один памятник архитектуры - Глушаковская баня.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   66 / 809
сегодня в 13:12
Денис дал слово играть в Грозном за 30 тысяч,он его выполнил.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   46 / 809
сегодня в 12:27
Шаронов всегда был правильным и жёстким.
Один лайк против и по репе.
Повезло обоим.
И Рубину,и Глушаку.
cska plus
cska plus
   10 / 809
сегодня в 11:49
Рубину повезло.
112910415
112910415
   51 / 809
сегодня в 11:32
обидеть хотели
Sergey Nasirov 1
Sergey Nasirov 1
сегодня в 11:12
Мало предложили,хотя любой бы выбрал больше денег
clop
clop
   193 / 809
сегодня в 11:12
Рубин просто плюнул в душу Глушакову таким предложением. Если бы Рубин предложил эти деньги Глушакову за то, чтобы остаться в спартаке, то я бы одобрил. А так... несерьезно.
Caniggia
Caniggia
   53 / 809
сегодня в 10:48
Это всего лишь 21 лям рублей плюс бонусы! Что за унизительные и позорные гроши за мегагиперпупер63р звездуна из Миллерово?
Garrincha58
Garrincha58
   215 / 809
сегодня в 10:25
было три ляма а тут 300 штук чувствуете разницу да ещё алименты платить надо в Ахмате наверняка дали в два три раза больше
VIPded
VIPded
   52 / 809
сегодня в 09:52
Да одна только ненависть к Спартаку втрое больше тянет! )))
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 809
сегодня в 09:32
Копейки
Гордецкий
Гордецкий
   337 / 809
сегодня в 09:31
Унизительное предложение после фантастической зарплаты в пупсятнике за народный счет.
Faustello
Faustello
   13 / 809
сегодня в 09:30
Между футболом и деньгами Денисы выбирают деньги ))
Павел Амурский
Павел Амурский
   41 / 809
сегодня в 09:29
Это для свиного капитана было оскорблением.
Footbolista
Footbolista
   1 / 809
сегодня в 09:25
За 300 тыс.€?)...одноногого Абелардо из Бразилии...
Aчиститель
Aчиститель
   88 / 809
сегодня в 09:25
Пользуется популярностью на распродаже некондиции.
drug01
drug01
   181 / 809
сегодня в 09:24
Денис идёт на расхват...
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