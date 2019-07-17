«Рубин» предлагал Глушакову контракт на 300 тыс. евро

сегодня, 09:22

По информации источника, экс-капитан «Спартака» летом мог оказаться в «Рубине». Казанский клуб в июне предлагал полузащитнику контракт на один сезон, по которому он мог заработать около 300 тыс евро. В тот момент хавбек еще был игроком «красно-белых».

Напомним, в итоге Глушаков перешел в «Ахмат».

Теперь «Рубин» рассматривает возможность подписания полузащитника «Ростова» .