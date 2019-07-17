Бышовец: «Судить надо не Москалева, а тех, кто назначил его арбитром»

Заслуженный тренер СССР оценил выступление «Сочи» в матче 1-го тура РПЛ против «Спартака».

Я хочу сказать добрые слова о «Сочи», о тренере Александре Точилине, который в критической ситуации за четыре дня сумел совместить чисто теоретические и практические возможности футболистов и выстроил организацию игры, нивелировал недостаток взаимодействия и взаимопонимания. «Сочи» смотрелся достаточно хорошо, конкурентно и достойно. Не заслуживал поражения.

Что касается судейства, я бы сказал, здесь даже не двойные стандарты. И пенальти, и забитый гол, и, может быть, самый откровенный момент, когда Эльмир Набиуллин получает мяч, на нем идет открытый, видимый фол, а игрок «Спартака» держит его за футболку, и реакции судейства нет — все это однозначно ошибки арбитров. И я согласен с Точилиным по оценке этих моментов.

Что касается отстранения арбитра Москалева, то я думаю, надо судить не Москалева, а тех, кто его назначил.