Бышовец: «Судить надо не Москалева, а тех, кто назначил его арбитром»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец оценил выступление «Сочи» в матче 1-го тура РПЛ против «Спартака».
Я хочу сказать добрые слова о «Сочи», о тренере Александре Точилине, который в критической ситуации за четыре дня сумел совместить чисто теоретические и практические возможности футболистов и выстроил организацию игры, нивелировал недостаток взаимодействия и взаимопонимания. «Сочи» смотрелся достаточно хорошо, конкурентно и достойно. Не заслуживал поражения.
Что касается судейства, я бы сказал, здесь даже не двойные стандарты. И пенальти, и забитый гол, и, может быть, самый откровенный момент, когда Эльмир Набиуллин получает мяч, на нем идет открытый, видимый фол, а игрок «Спартака» держит его за футболку, и реакции судейства нет — все это однозначно ошибки арбитров. И я согласен с Точилиным по оценке этих моментов.
Что касается отстранения арбитра Москалева, то я думаю, надо судить не Москалева, а тех, кто его назначил.
Тот как то ляпнул - В Киеве 80% болельщиков болели за спартак.)))))
Тот как то ляпнул - В Киеве 80% болельщиков болели за спартак.)))))
В большинстве регионов победил «Спартак», он же первый по общему числу болельщиков в стране. На втором месте — чемпион РПЛ «Зенит». цска — третий по общему числу болельщиков, но самым популярным оказался только в одном регионе — Северной Осетии. Почти все остальные клубы победили только у себя дома.
Красно-Белая Россия!!!!
В большинстве регионов победил «Спартак», он же первый по общему числу болельщиков в стране. На втором месте — чемпион РПЛ «Зенит». цска — третий по общему числу болельщиков, но самым популярным оказался только в одном регионе — Северной Осетии. Почти все остальные клубы победили только у себя дома.
Красно-Белая Россия!!!!
+100500
Только с поправкой:
- Москалёва пожизненно отстранить
- Егорову влепить последнее предупреждение, ещё одного такого клоуна допустит - туда же, пусть в футбольный менеджер за судей играет.
+100500
Только с поправкой:
- Москалёва пожизненно отстранить
- Егорову влепить последнее предупреждение, ещё одного такого клоуна допустит - туда же, пусть в футбольный менеджер за судей играет.
Это он уже раз 200 выкрикнул....
Такие сами не увольняются....Хоть им 800 человек скажут о служебном несоответствии...
Знай себе орут... И гнут свое...)))
Это он уже раз 200 выкрикнул....
Такие сами не увольняются....Хоть им 800 человек скажут о служебном несоответствии...
Знай себе орут... И гнут свое...)))