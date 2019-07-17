ГлавнаяНовости

Бышовец: «Судить надо не Москалева, а тех, кто назначил его арбитром»

сегодня, 15:47
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец оценил выступление «Сочи» в матче 1-го тура РПЛ против «Спартака»

Я хочу сказать добрые слова о «Сочи», о тренере Александре Точилине, который в критической ситуации за четыре дня сумел совместить чисто теоретические и практические возможности футболистов и выстроил организацию игры, нивелировал недостаток взаимодействия и взаимопонимания. «Сочи» смотрелся достаточно хорошо, конкурентно и достойно. Не заслуживал поражения.

Что касается судейства, я бы сказал, здесь даже не двойные стандарты. И пенальти, и забитый гол, и, может быть, самый откровенный момент, когда Эльмир Набиуллин получает мяч, на нем идет открытый, видимый фол, а игрок «Спартака» держит его за футболку, и реакции судейства нет — все это однозначно ошибки арбитров. И я согласен с Точилиным по оценке этих моментов.

Что касается отстранения арбитра Москалева, то я думаю, надо судить не Москалева, а тех, кто его назначил.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Каборе: «Москва известна на весь мир»
Сегодня, 23:23 Комментарии1
Фернандо: «Мы давно не выигрывали у „Ростова“»
Сегодня, 23:11 Комментарии5
Смородская: «Никуда Миранчуки не уйдут»
Сегодня, 22:37 Комментарии10
Смородская: «Пусть „Локомотив“ продаст игрока хотя бы за 5 млн евро»
Сегодня, 22:26 Комментарии7
Точилин: «Хотим остаться в РПЛ»
Сегодня, 21:31 Комментарии3
Гацкан: «Жизнь не стоит на месте»
Сегодня, 20:46 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
KLINSI
KLINSI ответил LOpp
   795 / 809
сегодня в 22:37
пециалисты из компании Яндекс выяснили, за какие футбольные клубы болеют в России. Каждый регион покрашен в цвет команды, у которой здесь больше всего болельщиков — то есть пользователей, которые искали её матчи чаще, чем матчи остальных команд. В большинстве регионов победил «Спартак», он же первый по общему числу болельщиков в стране. На втором месте — чемпион РПЛ «Зенит». цска — третий по общему числу болельщиков, но самым популярным оказался только в одном регионе — Северной Осетии. Почти все остальные клубы победили только у себя дома. Красно-Белая Россия!!!!
Паря, ты случайно не внук Перетурина?
Тот как то ляпнул - В Киеве 80% болельщиков болели за спартак.)))))
starche
starche ответил Бутсы
   96 / 809
сегодня в 20:59
Самое смешное, что про пенальти в матче Тамбова с бомжами Егоров молчал как партизан.Про нарушение Локо с Рубином отшутился, это вообще нормально? Продажным миллеровским журналюгам лишь бы полаять на Спартак, остальное они не хотят видеть (ибо не платят, да и интереса нет никакого).
Бред.
starche
starche
   96 / 809
сегодня в 20:56
Наказать надо и продажного судью и тех, кто его назначил.
cska1948
cska1948 ответил Бутсы
   56 / 809
сегодня в 18:43
Что то поздновато ты стал не понимать, когда Петтай нагло отнимал у нас чемпионство, ты это понимал? Когда Карась/Галимов/Безбородов вас тащили к чемпионству ты это понимал? А сейчас вдруг не понимаешь?
Я начал со слов "НЕ ПЕРЕСТАЮ УДИВЛЯТЬСЯ". Если ты не знаешь значения РУССКИХ слов, то это не моя проблема, а твоя беда.
Бутсы
Бутсы ответил cska1948
   33 / 809
сегодня в 18:41
Мне уже много лет, чуть меньше чем Бышовцу. Но не перестаю удивляться, как это люди в погоне за длинным рублём могут на глазах у миллионов людей попирать Закон, в данном случае футбольный, и потом спокойно смотреть в глаза своим родным, близким, соседям. СВОИМ ДЕТЯМ наконец! Ведь дети общаются со своими сверстниками, читают, то что пишут про их отца! А им не стыдно! НЕ ПОНИМАЮ!
Что то поздновато ты стал не понимать, когда Петтай нагло отнимал у нас чемпионство, ты это понимал? Когда Карась/Галимов/Безбородов вас тащили к чемпионству ты это понимал? А сейчас вдруг не понимаешь?
cska1948
cska1948
   56 / 809
сегодня в 18:37
Мне уже много лет, чуть меньше чем Бышовцу. Но не перестаю удивляться, как это люди в погоне за длинным рублём могут на глазах у миллионов людей попирать Закон, в данном случае футбольный, и потом спокойно смотреть в глаза своим родным, близким, соседям. СВОИМ ДЕТЯМ наконец! Ведь дети общаются со своими сверстниками, читают, то что пишут про их отца! А им не стыдно! НЕ ПОНИМАЮ!
Бутсы
Бутсы
   33 / 809
сегодня в 18:36
Самое смешное, что про пенальти в матче Тамбова с бомжами Егоров молчал как партизан.Про нарушение Локо с Рубином отшутился, это вообще нормально? Продажным миллеровским журналюгам лишь бы полаять на Спартак, остальное они не хотят видеть (ибо не платят, да и интереса нет никакого).
cska1948
cska1948 ответил LOpp
   56 / 809
сегодня в 18:27
пециалисты из компании Яндекс выяснили, за какие футбольные клубы болеют в России. Каждый регион покрашен в цвет команды, у которой здесь больше всего болельщиков — то есть пользователей, которые искали её матчи чаще, чем матчи остальных команд. В большинстве регионов победил «Спартак», он же первый по общему числу болельщиков в стране. На втором месте — чемпион РПЛ «Зенит». цска — третий по общему числу болельщиков, но самым популярным оказался только в одном регионе — Северной Осетии. Почти все остальные клубы победили только у себя дома. Красно-Белая Россия!!!!
Это таблица не отражает истинного положения дел. Я, да и многие другие, предпочитаю смотреть футбол не в инете, а по телевизору, на канале "Матч премьер", ранее "Наш футбол".
77rust77
77rust77 ответил LOpp
   458 / 809
сегодня в 18:15
пециалисты из компании Яндекс выяснили, за какие футбольные клубы болеют в России. Каждый регион покрашен в цвет команды, у которой здесь больше всего болельщиков — то есть пользователей, которые искали её матчи чаще, чем матчи остальных команд. В большинстве регионов победил «Спартак», он же первый по общему числу болельщиков в стране. На втором месте — чемпион РПЛ «Зенит». цска — третий по общему числу болельщиков, но самым популярным оказался только в одном регионе — Северной Осетии. Почти все остальные клубы победили только у себя дома. Красно-Белая Россия!!!!
Ошибочка в Карачаево-Черкессии и в Кабардино-Балкарии больше болеют за Ростов и Краснодар, помимо местных клубов, там просто Спартак Нальчик вине московскии
Союзник противников
Союзник противников
   250 / 809
сегодня в 17:59
Конфисковать у Егорова виниры и свисток пожизненно!
African spartak
African spartak
   31 / 809
сегодня в 17:06
На детекторе лжи бы Москалева проверить. Тогда сразу можно будет пищевик в любительскую лигу отправить за регулярные подкупы судей.
RamonCSKA
RamonCSKA
   47 / 809
сегодня в 17:05
конечно а Москалев спокойно пойдёт тратить бабло за этот матч
Footbolista
Footbolista
   1 / 809
сегодня в 16:57
А судьи судей кто?...
LOpp
LOpp
   7 / 809
сегодня в 16:48
пециалисты из компании Яндекс выяснили, за какие футбольные клубы болеют в России. Каждый регион покрашен в цвет команды, у которой здесь больше всего болельщиков — то есть пользователей, которые искали её матчи чаще, чем матчи остальных команд.

В большинстве регионов победил «Спартак», он же первый по общему числу болельщиков в стране. На втором месте — чемпион РПЛ «Зенит». цска — третий по общему числу болельщиков, но самым популярным оказался только в одном регионе — Северной Осетии. Почти все остальные клубы победили только у себя дома.


Красно-Белая Россия!!!!

дурман
дурман
   299 / 809
сегодня в 16:34
Судья продажная, козел ты
Kuvan
Kuvan
   63 / 809
сегодня в 16:21
В банде судей-иуд фердуна состоит не только москалев.
Glodor
Glodor
   80 / 809
сегодня в 16:19
Хоть здесь Бышовец не солгал. Москалев стал нарицательным образом судьи продажной.
Faustello
Faustello
   13 / 809
сегодня в 16:10
Золотые слова уважаемого человека!
+100500
Только с поправкой:
- Москалёва пожизненно отстранить
- Егорову влепить последнее предупреждение, ещё одного такого клоуна допустит - туда же, пусть в футбольный менеджер за судей играет.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 809
сегодня в 16:05
Ура, судить Федуна, ну наконец-то началось)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   15 / 809
сегодня в 16:02
Сейчас последует дежурное от Егорова : "Не ты меня на работу брал...Не тебе и убирать".....

Это он уже раз 200 выкрикнул....

Такие сами не увольняются....Хоть им 800 человек скажут о служебном несоответствии...

Знай себе орут... И гнут свое...)))
Ваня лучший
Ваня лучший
   70 / 809
сегодня в 15:55
Ув. Старина Бышовпц. Это не ошибки. Это совершенно осознанное судейство в пользу Спартака. Всё очевидно. Только пожизненное отстранение от судейства с конфискацией имущества. Чтобы другим неповадно было.
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 809
сегодня в 15:50
Есть еще живые люди, а то боты на Москалева накинулись и на Спартак
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100