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Дуглас Сантос: «Мы с Халком много играли в FIFA»

сегодня, 11:05

Новичок «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о своей дружбе с бывшим нападающим петербургского клуба Халком.

Мы с Халком оба родом из Параибы. Честно говоря, мне всегда хотелось с ним встретиться. Эта возможность предоставилась, когда я оказался в сборной Бразилии. Был счастлив познакомиться с топовым игроком. Мы начали общаться, и мне с ним легко. У меня много друзей среди футболистов. Считаю, дружба – самое большое сокровище в жизни человека. 

Мы много играли друг с другом в футбольную приставку – в FIFA. Я обычно выбирал «Барселону», а он — «Реал». Думаю, у нас с Халком была ничья, хотя он, конечно, скажет, что всегда побеждал.

Халка и Вагнера Лав высоко оценивают в Бразилии, потому что они были в сборной. Разница только в том, что Халк не играл в Бразилии на профессиональном уровне, а Вагнер Лав выступал за многие известные клубы. На мой взгляд, уровень Халка чуть-чуть выше.

Ранее Дуглас Сантос поделился первыми впечатлениями от жизни в Санкт-Петербурге.

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Все комментарии
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил cska plus
   284 / 809
сегодня в 16:07
Халк большой игрок Дуглас нет.
Но это пока, время покажет)
Гавроша
Гавроша ответил ПерекатиПоле
   45 / 809
сегодня в 13:58
Пробоины знатно делал Халк и топовым командам, и ноунеймам середнякам по типу пищевиков. У него, кстати, контракт с китайцами через год заканчивается, можно и вернуть.
Не надо, пусть команда играет а не один игрок.
memphis
memphis
   263 / 809
сегодня в 11:41
Скоро продолжишь играть в приставку только уже с Заболотным на лавке
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   24 / 809
сегодня в 11:41
Пробоины знатно делал Халк и топовым командам, и ноунеймам середнякам по типу пищевиков. У него, кстати, контракт с китайцами через год заканчивается, можно и вернуть.
Ладожский
Ладожский
   37 / 809
сегодня в 11:31
Это еще не показатель таланта.
FROLL 001
FROLL 001
   39 / 809
сегодня в 11:31
С теплотой вспоминаю Халка. Особенно знатно он рвал сетку ворот свиней. Гыгыгы
cska plus
cska plus
   10 / 809
сегодня в 11:28
Халк большой игрок Дуглас нет.
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