Дуглас Сантос: «Мы с Халком много играли в FIFA»

Новичок «Зенита» рассказал о своей дружбе с бывшим нападающим петербургского клуба Халком.

Мы с Халком оба родом из Параибы. Честно говоря, мне всегда хотелось с ним встретиться. Эта возможность предоставилась, когда я оказался в сборной Бразилии. Был счастлив познакомиться с топовым игроком. Мы начали общаться, и мне с ним легко. У меня много друзей среди футболистов. Считаю, дружба – самое большое сокровище в жизни человека.

Мы много играли друг с другом в футбольную приставку – в FIFA . Я обычно выбирал «Барселону», а он — «Реал». Думаю, у нас с Халком была ничья, хотя он, конечно, скажет, что всегда побеждал.

Халка и Вагнера Лав высоко оценивают в Бразилии, потому что они были в сборной. Разница только в том, что Халк не играл в Бразилии на профессиональном уровне, а Вагнер Лав выступал за многие известные клубы. На мой взгляд, уровень Халка чуть-чуть выше.