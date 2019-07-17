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Медведев: «Качественное пиво — залог хорошего времяпрепровождения»

сегодня, 15:19

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал продление контракта петербургской команды с компанией Heineken.

Сейчас много споров о том, где можно пить, рекламировать. Я хорошо знаю эту тему по хоккейным временам. И могу сказать, что никакого пивного алкоголизма нет. И качественное пиво — залог хорошего времяпрепровождения. Особенно на свежем воздухе. На чемпионате мира ни одного инцидента, связанного с потреблением пива, не было. Если мы посмотрим на международный опыт, пиво является неотъемлемым атрибутом футбольного болельщика. Также пиво спонсирует спорт. Чем культурнее мы будем пить, тем быстрее наступит это приятное время.

Наш контракт не нарушает ни одной нормы российского законодательства. Но сотрудничество могло быть более широким. В наших планах создать совместный пивной шатер, где будет не только вкусное пиво, но и хорошие закуски. И болельщик, приходя с работы, не будет искать старушку с полиэтиленовым пакетом, а сможет в хорошей обстановке утолить жажду и насладиться качественным пивом.

Тема пива на стадионах непростая. Но есть опыт чемпионата мира, есть хоккейный опыт. При всех ограничениях проект создания пивного шатра у стадиона — шаг в этом направлении. Будет и пиво, и сосиски, и зрелище.

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Все комментарии
Apsny
Apsny
   200 / 809
сегодня в 21:15
Пиво-самый худший алкогольный напиток, убивающий организм.
112910415
112910415
   51 / 809
сегодня в 18:44
футбол и пиво - братья навек !
Союзник противников
Союзник противников
   250 / 809
сегодня в 17:57
Посвящение футбольной России:

Утратив чувство коллектива,
по трезвым лицам не скорбя,
страна,упившаяся пивом-
благословляю я тебя!
Тага Дага
Тага Дага
   293 / 809
сегодня в 16:16
Неотъемлемой атрибутом нашего футбола является ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ товарищщщщ Мендел...сколько пиво не пили.
Faustello
Faustello
   13 / 809
сегодня в 16:06
Шпалыч заулыбался и сказал:
- Пустое это всё )))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Юрий Сенатов 1
   9 / 809
сегодня в 16:04
Если все так хорошо и с пивом смотреть футбол приятнее, почему тогда несколько лет назад отменили и его рекламу, и продажу на стадионах? Обратил внимание на одно высказывание г-на Медведева: " Пиво рекламирует спорт". Может, в этом все и дело? Запомните хорошенько, г-н Медведев: зная наших оголтелых фанатов, которые и трезвые ведут себя неадекватно, - к добру это не приведет. Почему бы болельщику не выпить пива ДО матча и ПОСЛЕ, он что, потерпеть не может ? Нет, обязательно надо напоить его именно на стадионе, куда люди приходят культурно отдохнуть и поболеть за свою команду, причем вместе с детьми. Эх вы, чиновнички от спорта !...
То, что у нас его отменили, никак не связано с тем, что его стоило отменять. У нас редко когда решения власти оправданы.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Юрий Сенатов 1
   9 / 809
сегодня в 16:01
Если все так хорошо и с пивом смотреть футбол приятнее, почему тогда несколько лет назад отменили и его рекламу, и продажу на стадионах? Обратил внимание на одно высказывание г-на Медведева: " Пиво рекламирует спорт". Может, в этом все и дело? Запомните хорошенько, г-н Медведев: зная наших оголтелых фанатов, которые и трезвые ведут себя неадекватно, - к добру это не приведет. Почему бы болельщику не выпить пива ДО матча и ПОСЛЕ, он что, потерпеть не может ? Нет, обязательно надо напоить его именно на стадионе, куда люди приходят культурно отдохнуть и поболеть за свою команду, причем вместе с детьми. Эх вы, чиновнички от спорта !...
На самом деле это спорный момент.

Много пива болельщик за перерыв не выпьет.

А вот насчет пива перед матчем - рядом с моей бывшей работой был Петровский, так что я насмотрелся, как болельщики и "Зенита", и других команд заряжались из баклажек и, конечно, приходили на стадион уже в "состоянии".
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   137 / 809
сегодня в 15:51
Если все так хорошо и с пивом смотреть футбол приятнее, почему тогда несколько лет назад отменили и его рекламу, и продажу на стадионах? Обратил внимание на одно высказывание г-на Медведева: " Пиво рекламирует спорт". Может, в этом все и дело? Запомните хорошенько, г-н Медведев: зная наших оголтелых фанатов, которые и трезвые ведут себя неадекватно, - к добру это не приведет. Почему бы болельщику не выпить пива ДО матча и ПОСЛЕ, он что, потерпеть не может ? Нет, обязательно надо напоить его именно на стадионе, куда люди приходят культурно отдохнуть и поболеть за свою команду, причем вместе с детьми. Эх вы, чиновнички от спорта !...
parallels
parallels
   5 / 809
сегодня в 15:30
у нормальных клубов в музее трофеи всякие там стоят - у спартака же роль экспонатов выполняют паутина, копа дель сол, кубок тины и несметное количество бухла, от банок - до бутылок с автографами. а на входе в музей выдают носки. вероятно, чтобы занюхивать. позор!
kastites
kastites
   95 / 809
сегодня в 15:30
Москалям до такого далеко )))
Тренер Зенита
Тренер Зенита
   141 / 809
сегодня в 15:27
Болельщиков можно понять. Что им ещё делать, смотреть на наши потуги с Тамбовом? Пусть хоть пива попьют, нам цифры посещаемости нужно рисовать для отчётности перед УЕФА.
Гвинея
Гвинея
   552 / 809
сегодня в 15:26
Ну не знаю, мне нравится прожаренная свинина Ливерпульского варианта.
parallels
parallels
   5 / 809
сегодня в 15:24
позор!
ALEX26659
ALEX26659
   174 / 809
сегодня в 15:21
зачем лазурным пиво? они к ослиной м... привыкли.
Zenit_84
Zenit_84
   108 / 809
сегодня в 15:20
пробьют пиво на стадионы
Kuvan
Kuvan
   63 / 809
сегодня в 15:19
Для кого и трехгорное пиво.
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