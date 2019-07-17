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Набиуллин: «В „Зените“ я провел хорошее время»

сегодня, 13:57

Защитник «Сочи» Эльмир Набиуллин поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ против «Зенита».

В «Зените» я провел хорошее время. У нас была цель стать чемпионами — мы ее достигли. Переход в «Зенит» стал для меня первым, я сделал большой шаг вперед. Я повзрослел, возмужал. И в «Рубине», и в «Зените» я получил очень много хорошего, прогрессировал и развивался как человек. Что не получилось? Возможно, был какой-то страх брать игру на себя. Я знал, что в «Зенит» попадают лучшие игроки и, возможно, именно излишняя скованность не позволила мне раскрыть свои лучшие качества.

Что касается предстоящего матча, то мы постараемся показать хорошую игру, будем биться в каждом эпизоде. Уверен, болельщики получат удовольствие от этого поединка.

Я играл в «Зените» полтора года, никакой обиды, побуждающей меня играть жестко, нет. Скажу так: нас просто ждет хороший матч, к которому мы будем полностью готовы. Да, особый настрой присутствует, но не более того.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   74 / 809
сегодня в 19:13
Хорошего понемногу.
Томик
Томик ответил Jeck Denielse
   390 / 809
сегодня в 18:50
Или я упустил те полтора года что Набиулин ИГРАЛ за Зенит или уместней употребить фразу "я был в Зените полтора года"..... Не показал и половины того чего от него ждали... Успехов в карьере....
Удивляет, что от него кто-то что-то ещё и ждал. Тем более в Питере.
112910415
112910415
   51 / 809
сегодня в 18:47
не "играл", а "сидел" в Зените
beefs
beefs
   136 / 809
сегодня в 18:45
Мы пахали!
FROLL 001
FROLL 001
   39 / 809
сегодня в 17:47
Слабак Набиуллин. Не уровень Зенита. Но в Сочи не плохо возил свиней. Гыгыгы
RussianMango
RussianMango
   69 / 809
сегодня в 15:42
Да какие обиды...после полирования лавки, личная финансовая составляющая повышается в несколько раз...теперь можно и поиграть в футбол.
nikolah
nikolah ответил Тренер Зенита
   779 / 809
сегодня в 15:22
За предстоящий позор в ЛЧ и вылет от Вильярреалов.
филл разлогинься
Omaxa
Omaxa
   132 / 809
сегодня в 15:21
Никто не обижается на Зенит после ухода, кроме ленивых пановых иуд.
Glodor
Glodor
   80 / 809
сегодня в 15:18
Какая обида, играл в самом титулованном клубе страны.
Тренер Зенита
Тренер Зенита ответил 25процентный клоун
   141 / 809
сегодня в 15:15
А за что так стыдно тренеру на аве? За перерыв с Тамбовом?
За предстоящий позор в ЛЧ и вылет от Вильярреалов.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Тренер Зенита
   6 / 809
сегодня в 15:11
А за что так стыдно тренеру на аве? За перерыв с Тамбовом?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   6 / 809
сегодня в 15:10
У него есть шанс исправится в следующей игре и привезти пару пен
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 809
сегодня в 15:09
С тобой все ясно, играт не собираешься
Garrincha58
Garrincha58
   215 / 809
сегодня в 15:07
сидел
тумба-юмба
тумба-юмба
   326 / 809
сегодня в 14:55
    andreika20133
    andreika20133
       278 / 809
    сегодня в 14:40
    Помню было там какое то тело.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       15 / 809
    сегодня в 14:26
    Или я упустил те полтора года что Набиулин ИГРАЛ за Зенит или уместней употребить фразу "я был в Зените полтора года".....
    Не показал и половины того чего от него ждали...
    Успехов в карьере....
    Тренер Зенита
    Тренер Зенита
       141 / 809
    сегодня в 14:05
    Эльмир не держит зла на наш проект. В следующем матче докажет свою преданность. Главное не перестараться, а то народ нас ещё больше ненавидеть будет.
    Томик
    Томик
       390 / 809
    сегодня в 13:59
    Играл?
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