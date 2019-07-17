Набиуллин: «В „Зените“ я провел хорошее время»

Защитник «Сочи» поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ против «Зенита».

В «Зените» я провел хорошее время. У нас была цель стать чемпионами — мы ее достигли. Переход в «Зенит» стал для меня первым, я сделал большой шаг вперед. Я повзрослел, возмужал. И в «Рубине», и в «Зените» я получил очень много хорошего, прогрессировал и развивался как человек. Что не получилось? Возможно, был какой-то страх брать игру на себя. Я знал, что в «Зенит» попадают лучшие игроки и, возможно, именно излишняя скованность не позволила мне раскрыть свои лучшие качества.

Что касается предстоящего матча, то мы постараемся показать хорошую игру, будем биться в каждом эпизоде. Уверен, болельщики получат удовольствие от этого поединка.

Я играл в «Зените» полтора года, никакой обиды, побуждающей меня играть жестко, нет. Скажу так: нас просто ждет хороший матч, к которому мы будем полностью готовы. Да, особый настрой присутствует, но не более того.