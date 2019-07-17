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Аршавин: «Футбол и пиво всегда рядом»

сегодня, 15:21

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал сотрудничество клуба из Санкт-Петербурга с пивоваренной компанией Heineken.

Алкогольные напитки — нормальное явление. И для Англии, и для других стран. Болельщики перед матчем идут в паб, где выпивают не одну пинту. Футбол и пиво всегда рядом. Не знаю, хорошо это или плохо, но это факт. Если болельщику нужен дополнительный допинг, то пусть пьет пиво. И своими эмоциями заряжает команду.

Это общепринятая практика, когда клубы и пивоваренные компании сотрудничают. Конечно, мы ждем меньше пива, больше денег. Чтобы «Зенит» был более финансово стабильным. Надеюсь, сотрудничество будет плодотворным.

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Все комментарии
minai
minai
   240 / 809
сегодня в 21:37
Наше пиво - как будто кто туда наSSал.
Apsny
Apsny
   200 / 809
сегодня в 21:20
Пиво-самый худший алкогольный напиток, убивающий организм.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил pomor45
   111 / 809
сегодня в 19:03
Скажи это реал и барсе мю что в долгах как в шелках, а псж сити вообще без бабла своего, так что такое
ЮЗИК
ЮЗИК
   166 / 809
сегодня в 18:21
Андрейка про любимые чипсы забыл сказать
foxcon
foxcon
   483 / 809
сегодня в 17:50
Если для зрителей и в умеренных количествах тогда да,но если спортсмену то будет так же как у Андрея в разгар карьеры.
112910415
112910415
   51 / 809
сегодня в 17:41
да ! многие даже в конце концов выбирают что-то одно !
311
311
   44 / 809
сегодня в 17:19
На еврокубковые матчи полюбас надо импортное пиво. Не ударить же в грязь лицом с нашей бодягой!)
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 17:16
А потом алкоголь и бабы, и всё - жизнь удалась.
Zeychba
Zeychba ответил mihaluch
   315 / 809
сегодня в 17:13
Сотрудничество сотрудничеством, но качество должно быть как в Амстердаме. А то основатель компании Геральд Хейникен из гроба встанет и Путина в преисподню затащит.
Бывал я в Голландии, вообще никакой разницы не заметил. Что ты бутылку/банку Хайникен в Амстердаме возьмешь, что в любом магазине в России.
mihaluch
mihaluch
   123 / 809
сегодня в 17:02
Сотрудничество сотрудничеством, но качество должно быть как в Амстердаме. А то основатель компании Геральд Хейникен из гроба встанет и Путина в преисподню затащит.
VIPded
VIPded
   52 / 809
сегодня в 16:59
Пиво на стадионе - это гуд!!!
FROLL 001
FROLL 001
   39 / 809
сегодня в 16:58
Я всегда за. Как хорошо на трибуне, под нефильтровоное Зенит гоняет по полю свиней. Лепота!!! Гыгыгы
pomor45
pomor45 ответил Faustello
   84 / 809
сегодня в 16:31
А потом добавил: - Покупайте чипсы!
Постеснялся озвучить свою триаду: чипсы - пиво - футбол.
pomor45
pomor45 ответил Bavaria_M
   84 / 809
сегодня в 16:29
Куда же еще бомжам денег? И так бюджет больше чем у рашки
Денег, почитаемых ФФП УЕФА, нет и половины необходимого для покупки игроков от 40 млн.евро, а без них на продвижение в ЛЧ рассчитывать трудно. Так что в футболе, как в жизни, денег много не бывает.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 809
сегодня в 16:15
Футбол и пиво всегда рядом, но хорошее пиво в банках сложно найти, и даже в пивных магазинах часто хорошего не бывает, это реальная проблема))

Вот в Чехии даже баночное пиво можно пить, особенно "Старопрамен".

У нас я литовское "Швитурис" обычно беру к футболу, "Калнапилис" еще хорошее, там хоть какая-то ответственность у пивоваров есть))
морозз
морозз
   25 / 809
сегодня в 16:11
Пиво без чипсов, деньги на ветер...сказал известный на всю страну маленький чипсоед!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 809
сегодня в 16:10
Это правда. Но Арш предпочитает виски))

Bavaria_M
Bavaria_M
   111 / 809
сегодня в 16:10
Куда же еще бомжам денег? И так бюджет больше чем у рашки
Faustello
Faustello
   13 / 809
сегодня в 16:07
А потом добавил:
- Покупайте чипсы!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил LOpp
   150 / 809
сегодня в 16:01
Ну не знаю,я если и пью пиво,то именно Хайникен,с "моча моей" не могу сравнить,не пробывал.А вот прочтя слова про,"чтоб Зенит был более финансово стабилен" посмешили....а ничего,что Зенит самый богатый клуб РПЛ???!
CSKA2012
CSKA2012
   239 / 809
сегодня в 15:59
Ну наконец таки, теперь будет чем запивать чипсы, правильно Андрей:?))
Gelious
Gelious
   139 / 809
сегодня в 15:57
Москалев: «Спартак и я всегда рядом»
LOpp
LOpp ответил parallels
   7 / 809
сегодня в 15:49
ну разрешат пиво на стадионах - и тогда я не завидую нашим знакомым из тарасовки)) эксклюзивные права на продажу будут у трёхгорного, соответственно, только его на стадионе и будут продавать по 250. у зенита та же цена - но хотя бы хайнекен)) спартак и здесь облажался 😆
ты когда в последний раз пил хайнекен?
моча мочой.
или вам с самой Голландии будут привозить пивас?))
RussianMango
RussianMango
   69 / 809
сегодня в 15:45
ГАЗифицированное пиво......достояние лазурных.

Стыдно за зенит.
parallels
parallels
   5 / 809
сегодня в 15:36
ну разрешат пиво на стадионах - и тогда я не завидую нашим знакомым из тарасовки)) эксклюзивные права на продажу будут у трёхгорного, соответственно, только его на стадионе и будут продавать по 250. у зенита та же цена - но хотя бы хайнекен)) спартак и здесь облажался 😆
Тренер Зенита
Тренер Зенита
   141 / 809
сегодня в 15:33
Домохозяйкам и бюджетникам надоело ходить на стадион, не модно уже. Решили всем штабом поддерживать дутую посещаемость пивом и сосисками, культурная столица будет в восторге!
Шуnя771
Шуnя771 ответил Не спартак
   16 / 809
сегодня в 15:25
Свиньи тоже пьют пиво цистернами, в основном трехгорное.
А ВИ что пьете?
Шуnя771
Шуnя771
   16 / 809
сегодня в 15:24
"Губит людей не пиво, губит людей Вода!"
Не спартак
Не спартак
   100 / 809
сегодня в 15:23
Свиньи тоже пьют пиво цистернами, в основном трехгорное.
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   140 / 809
сегодня в 15:22
Аршавин и чипсы тоже всегда рядом.
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