Аршавин: «Футбол и пиво всегда рядом»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал сотрудничество клуба из Санкт-Петербурга с пивоваренной компанией Heineken.
Алкогольные напитки — нормальное явление. И для Англии, и для других стран. Болельщики перед матчем идут в паб, где выпивают не одну пинту. Футбол и пиво всегда рядом. Не знаю, хорошо это или плохо, но это факт. Если болельщику нужен дополнительный допинг, то пусть пьет пиво. И своими эмоциями заряжает команду.
Это общепринятая практика, когда клубы и пивоваренные компании сотрудничают. Конечно, мы ждем меньше пива, больше денег. Чтобы «Зенит» был более финансово стабильным. Надеюсь, сотрудничество будет плодотворным.
Вот в Чехии даже баночное пиво можно пить, особенно "Старопрамен".
У нас я литовское "Швитурис" обычно беру к футболу, "Калнапилис" еще хорошее, там хоть какая-то ответственность у пивоваров есть))
Вот в Чехии даже баночное пиво можно пить, особенно "Старопрамен".
У нас я литовское "Швитурис" обычно беру к футболу, "Калнапилис" еще хорошее, там хоть какая-то ответственность у пивоваров есть))
https://www.youtube.com/watch?v=1lVUAf95-ho
- Покупайте чипсы!
- Покупайте чипсы!
моча мочой.
или вам с самой Голландии будут привозить пивас?))
моча мочой.
или вам с самой Голландии будут привозить пивас?))
Стыдно за зенит.
Стыдно за зенит.