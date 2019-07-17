Аршавин: «Футбол и пиво всегда рядом»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал сотрудничество клуба из Санкт-Петербурга с пивоваренной компанией Heineken.

Алкогольные напитки — нормальное явление. И для Англии, и для других стран. Болельщики перед матчем идут в паб, где выпивают не одну пинту. Футбол и пиво всегда рядом. Не знаю, хорошо это или плохо, но это факт. Если болельщику нужен дополнительный допинг, то пусть пьет пиво. И своими эмоциями заряжает команду.

Это общепринятая практика, когда клубы и пивоваренные компании сотрудничают. Конечно, мы ждем меньше пива, больше денег. Чтобы «Зенит» был более финансово стабильным. Надеюсь, сотрудничество будет плодотворным.