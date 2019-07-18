Дюпин: «Гол Миранчука нельзя было засчитывать»

Голкипер «Рубина» прокомментировал гол полузащитника «Локомотива» в ворота казанской команды в матче первого тура РПЛ (1:1).

Неберущихся мячей не бывает. Меня в том моменте немного смутил свой игрок – закрыл окно, ухудшил обзор полёта мяча, и я чуть позже среагировал на удар. Хотя после игры и вовсе выяснилось, что этот гол нельзя было засчитывать. По новым правилам, которые были введены с нынешнего сезона, при штрафном ударе игроки атакующей команды не могут вставать в стенку к защищающимся. В данном эпизоде было нарушено это нововведение.

Конечно, с новым правилом улучшается обзор. Тебе никто не мешает, и ты можешь занять любую удобную позицию. Но в матче с «Локо», как я уже говорил, у нас произошло небольшое недопонимание со своим игроком. Он сделал шаг в сторону во время удара и тем самым перекрыл мне обзор. Выставил я его правильно, просто он сам сделал шаг во время удара. И получается, стал пятым игроком в стенке. Хотя изначально у него была позиция в метре от неё.