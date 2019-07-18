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Дюпин: «Гол Миранчука нельзя было засчитывать»

сегодня, 01:29
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал гол полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в ворота казанской команды в матче первого тура РПЛ (1:1).

Неберущихся мячей не бывает. Меня в том моменте немного смутил свой игрок – закрыл окно, ухудшил обзор полёта мяча, и я чуть позже среагировал на удар. Хотя после игры и вовсе выяснилось, что этот гол нельзя было засчитывать. По новым правилам, которые были введены с нынешнего сезона, при штрафном ударе игроки атакующей команды не могут вставать в стенку к защищающимся. В данном эпизоде было нарушено это нововведение. 

Конечно, с новым правилом улучшается обзор. Тебе никто не мешает, и ты можешь занять любую удобную позицию. Но в матче с «Локо», как я уже говорил, у нас произошло небольшое недопонимание со своим игроком. Он сделал шаг в сторону во время удара и тем самым перекрыл мне обзор. Выставил я его правильно, просто он сам сделал шаг во время удара. И получается, стал пятым игроком в стенке. Хотя изначально у него была позиция в метре от неё.

Возможно, с помощью VAR гол отменили бы. Возможно, мы бы потом не забили ответный мяч. Возможно вообще всё. Но всё, что ни делается, всё к лучшему. Я придерживаюсь такого мнения. Если так сложилось, то ничего уже не поменяешь. Значит, так и надо. Кто знает, может, стало бы хуже. 

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Все комментарии
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   46 / 808
сегодня в 10:31
Что теперь говорить, у нас две команды тащут в чемпионате, обе юбилейно-позорящиеся.
В еврокубках бессилен
В еврокубках бессилен
   370 / 808
сегодня в 09:24
В продажной лиге можно.
kastites
kastites
   83 / 808
сегодня в 06:57
Всем известно ,что Локомотив тянет за уши московская банда
beefs
beefs
   126 / 808
сегодня в 05:53
А Россия это правило внедрит в N-м году...
112910415
112910415
   49 / 808
сегодня в 04:44
практический философ
cska plus
cska plus
   10 / 808
сегодня в 04:34
Оптимист Дюпин.
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 808
сегодня в 01:36
Это правило Локомотива не касается.
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