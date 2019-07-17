Смородская: «Пусть „Локомотив“ продаст игрока хотя бы за 5 млн евро»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что она успешно справлялась со своими задачами в московском клубе.

Мы давали прекрасные показатели. Когда я ушла из клуба, то оставила на счетах «Локомотива» около 2 миллиардов рублей. Так что когда кто-то рассказывает про какие-то задолженности после меня… Да это просто смешно!

Кикнадзе хочет, чтобы клуб зарабатывал около 2 миллиардов рублей в год? Вот я это и делала! Он еще говорит, что нужно учиться продавать игроков. Так? Вот мы продали Ниасса за 18 миллионов фунтов стерлингов в «Эвертон». Вот пусть продадут кого-то хотя бы за пять миллионов.