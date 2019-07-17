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Смородская: «Пусть „Локомотив“ продаст игрока хотя бы за 5 млн евро»

сегодня, 22:26

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что она успешно справлялась со своими задачами в московском клубе. 

Мы давали прекрасные показатели. Когда я ушла из клуба, то оставила на счетах «Локомотива» около 2 миллиардов рублей. Так что когда кто-то рассказывает про какие-то задолженности после меня… Да это просто смешно!

Кикнадзе хочет, чтобы клуб зарабатывал около 2 миллиардов рублей в год? Вот я это и делала! Он еще говорит, что нужно учиться продавать игроков. Так? Вот мы продали Ниасса за 18 миллионов фунтов стерлингов в «Эвертон». Вот пусть продадут кого-то хотя бы за пять миллионов.

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Все комментарии
морозз
морозз
   25 / 809
сегодня в 23:28
Как менеджер была очень сильна и умела зарабатывать деньги, но этого ведь мало! Локомотив ползал в середине таблицы без каких либо перемен!
За адекватность
За адекватность
   32 / 809
сегодня в 23:22
Как обычно субъективное мнение. Про Ниасса вопросов нет, парень раскрылся , удачно продали, где он теперь? (лень искать) А сколько хлама за приличные деньги при Вашем правлении было куплено? Ну об этом неинтересно. Не претендую на последнюю инстанцию, но имею право на свое мнение, Вы не лучший президент "Локо" из бывших.
STVA 1
STVA 1
   81 / 809
сегодня в 23:09
То что продали Ньяса за 18 млн , разве её заслуга!!!
Гавроша
Гавроша
   45 / 809
сегодня в 22:58
Смородская конечно подтянула команду.
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 809
сегодня в 22:57
Прямо как в сказке :
«Свет мой, зеркальце! скажи
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?»
Left Boy
Left Boy
   303 / 809
сегодня в 22:57
по делу, красава
Faustello
Faustello
   13 / 809
сегодня в 22:32
Во время этой речи Оля сидела на троне и поглаживала кучерявенькую головушку Фернандеша, который стоял на четвереньках у её ног и азбукой морзе хлопал журналистам - ХЭЛП!
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