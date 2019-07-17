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Точилин: «Хотим остаться в РПЛ»

сегодня, 21:31

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал о задачах клуба на сезон.

Понятно, что существует много задач. Для дебютантов минимальная задача - это сохранить прописку. Максимальная - не подумайте, что мы пренебрежительно к другим командам относимся - но есть высокая цель, это первое место. Поэтому будем бороться, что по итогам сезона мы будем иметь, узнаем весной.

Думаю, по первой игре изменения заметны. Пришла достаточно большая группа новых футболистов, известных, с хорошим уровнем. Соответственно, та игра, которую мы показали в матче со «Спартаком», наверное, уже отличалась от той, что была в межсезонье.

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU
   251 / 809
сегодня в 22:25
Судя по тому как команда собранная неделю назад играла в первом туре, задача минимум вполне выполнима.
minai
minai
   240 / 809
сегодня в 21:53
Ну, судя по составу, все гранды РПЛ будут вами порваны.
beefs
beefs
   136 / 809
сегодня в 21:49
Все в ваших руках и ногах тоже...
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