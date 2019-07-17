Фернандо: «Мы давно не выигрывали у „Ростова“»...,.

Полузащитник «Спартака» Фернандо рассуждает о предстоящем матче 2-го тура РПЛ против «Ростова».

Это хорошая команда, которая очень сильна в обороне. Мы давно не выигрывали у «Ростова», особенно в гостях. Но, например, недавний матч в Австрии я бы всерьез не рассматривал: это была подготовка. А в субботу все будет совсем иначе. Мы выйдем и будем биться, как в финале. Понятно, что нужно выполнять установки тренера, но не менее важно, чтобы у каждого в этот вечер горели глаза.