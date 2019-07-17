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Фернандо: «Мы давно не выигрывали у „Ростова“»

вчера, 23:11
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак20.07.2019 в 21:30 Не начался

Полузащитник «Спартака» Фернандо рассуждает о предстоящем матче 2-го тура РПЛ против «Ростова».

Это хорошая команда, которая очень сильна в обороне. Мы давно не выигрывали у «Ростова», особенно в гостях. Но, например, недавний матч в Австрии я бы всерьез не рассматривал: это была подготовка. А в субботу все будет совсем иначе. Мы выйдем и будем биться, как в финале. Понятно, что нужно выполнять установки тренера, но не менее важно, чтобы у каждого в этот вечер горели глаза.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   3 / 808
сегодня в 14:22
Фернандо, давно? Оно, вам, и не надо! Удачи "Ростову"!
oFANATo
oFANATo
   47 / 808
сегодня в 14:22
Фернандо, не забудь с собой в Ростов ручного судью взять.
Rheinfall
Rheinfall
   310 / 808
сегодня в 12:34
удачи
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   342 / 808
сегодня в 12:30
с такой игрой врятли, этот соплижуй не понятно что строит.
Сп62
Сп62
   116 / 808
сегодня в 12:08
Фернандо знает, что говорит. Мы поддерживаем.
Багров-брат
Багров-брат
   168 / 808
сегодня в 11:56
Удачи Валере!...)))
Vave666
Vave666
   428 / 808
сегодня в 11:41
Спартак - клуб традиций! Ждём победы Ростова!
spartakus50
spartakus50
   491 / 808
сегодня в 11:37
Хватит ли у Кононова заклёпки или извилины правильно построить тактику, вот в чем главный вопрос...ну и состав естественно...Жиго будет играть с повязкой на голове, а Джикия на рукаве. А слева, увы .. Ломовицкий?)))
В еврокубках бессилен
В еврокубках бессилен ответил PATRIOT1965
   370 / 808
сегодня в 10:29
Ты внимательно прочитал мой коммент? 3 очка+Мирзов.
Он не читатель, он писатель.
ekliziast
ekliziast ответил Aчиститель
   151 / 808
сегодня в 10:28
Филиал не должен выигрывать у хозяев.
Ты про Зеньку и Сочи?
sir_Alex
sir_Alex
   21 / 808
сегодня в 10:22
С такой игрой, как первом туре ещё долго не выиграем.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Ген Геныч
   69 / 808
сегодня в 10:20
Ты внимательно прочитал мой коммент? 3 очка+Мирзов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   29 / 808
сегодня в 10:09
Без судеек будет трудно.
Моськалева турнули на несколько матчей, кто следующий кандидат?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 808
сегодня в 09:59
Фернандо: «Мы давно не выигрывали у „Ростова“»...,.

Звучит как упрек Судейскому корпусу....)))
African spartak
African spartak ответил спартак 1987
   32 / 808
сегодня в 09:57
нужно попробовать с ростовом сыграть вторым номером, будут появляться зоны для Бакаева и Луиса Адриану, ростов перед игрой фаворит и это может сыграть с ними злую шутку. если Спартак начнёт играть в барселону 3 мяча Максименко точно вынет из своих ворот как в Туле в прошлом сезоне
Попробуйте без заряженного судьи лучше сыграть.
спартак 1987
спартак 1987 ответил Ген Геныч
   199 / 808
сегодня в 09:51
нужно попробовать с ростовом сыграть вторым номером, будут появляться зоны для Бакаева и Луиса Адриану, ростов перед игрой фаворит и это может сыграть с ними злую шутку. если Спартак начнёт играть в барселону 3 мяча Максименко точно вынет из своих ворот как в Туле в прошлом сезоне
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   63 / 808
сегодня в 09:48
Победит сильнейший! (само собой это Ростов)
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 808
сегодня в 09:39
Размажет Ростов свиней на радость всей страны. Гыгыгы
GKN
GKN
   409 / 808
сегодня в 09:30
Давненько
stavr74
stavr74
   510 / 808
сегодня в 09:07
главное что бы не только глаза горели , но и горело в пятой точке что бы бегали а не ходили пешком по полю
Ген Геныч
Ген Геныч
   41 / 808
сегодня в 09:06
Ну тут однозначно победа Ростова 2,3-0.Спартак вряд ли забьет хоть один мяч.Цента у Спартака нет,нападения тоже,а Джикия вечно спасать не будет+ Расказов создаст Ростову железно 2-3 голевых момента!!!!!!Вообщем однозначно -победа Ростова.Хотя,если Федун(как пишут некоторые издания)после матча с Сочи ,устроил афигительный разнос в раздевалке,то может и в ничейку сгоняют этот матч.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил PATRIOT1965
   41 / 808
сегодня в 09:02
Ты не учел один факт,а именно сделку Мирзова.4 ляма думаешь Мирзов стоит?Тут скорее включены и 3 очка,что Ростов отдаст Спартаку.Договорняк намечается.
Ну это клиника брат!)))))))))))))))Ты хоть подумай,что пишешь то?!!!))))))))такие деньги за бональные 3 очка,которые вообще ничего не решаяют т.к. только начало чемпионата а ни 28 или 29,30 тур!!!!!!))))))))))))Не тт большого ума думаю пишешь ты все это.
drive45
drive45
   504 / 808
сегодня в 08:35
Желать и мечтать не вредно, а вот чтоб побеждать Спартаку нужно многое менять ,слишком обусловленная команда.
EAGinLE
EAGinLE
   38 / 808
сегодня в 08:09
Пусть будет ничья .
ЮЗИК
ЮЗИК
   187 / 808
сегодня в 08:07
С такой игрой как показываете, можете даже и не мечтать
EAGinLE
EAGinLE
   38 / 808
сегодня в 08:06
Пусть будет ничья .
ДСА
ДСА
   135 / 808
сегодня в 08:01
Пора бы уже победить
African spartak
African spartak
   32 / 808
сегодня в 08:00
Без судейки вы ничто, что скоро и покажут вам в отборе ЛЕ.
Шуnя771
Шуnя771
   15 / 808
сегодня в 07:41
Времена...

Всё можно ожидать и лишь судья знает кто лучше сыграет - ему виднее....))
Ravshan878
Ravshan878
   13 / 808
сегодня в 07:38
Казань брали. Вот РОСТОВ не брали. Замечтался зузул.
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