Фернандо: «Мы давно не выигрывали у „Ростова“»...,.

Полузащитник «Спартака» Фернандо рассуждает о предстоящем матче 2-го тура РПЛ против «Ростова».
Это хорошая команда, которая очень сильна в обороне. Мы давно не выигрывали у «Ростова», особенно в гостях. Но, например, недавний матч в Австрии я бы всерьез не рассматривал: это была подготовка. А в субботу все будет совсем иначе. Мы выйдем и будем биться, как в финале. Понятно, что нужно выполнять установки тренера, но не менее важно, чтобы у каждого в этот вечер горели глаза.
Моськалева турнули на несколько матчей, кто следующий кандидат?
Моськалева турнули на несколько матчей, кто следующий кандидат?
Звучит как упрек Судейскому корпусу....)))
Звучит как упрек Судейскому корпусу....)))
Всё можно ожидать и лишь судья знает кто лучше сыграет - ему виднее....))
Всё можно ожидать и лишь судья знает кто лучше сыграет - ему виднее....))