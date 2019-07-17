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Каборе: «Москва известна на весь мир»

вчера, 23:23

Полузащитник Шарль Каборе прокомментировал свой переход в «Динамо».

Москва известна на весь мир. Для меня переезд сюда – позитивный момент. Я знал, что это очень красивый город. Хотя и в Краснодаре я себя чувствовал комфортно, это приветливый и семейный город. В совокупности я провeл там семь лет, такое не забывается. В Москве мне предстоит написать новую историю. Я доволен возвращением в Россию. Моя жена и дети чувствуют здесь себя как дома. И я не исключение. Хочется верить, что предстоящие два года в «Динамо» затмят те семь лет, которые я провел в Краснодаре.

Для меня переход в «Динамо» – важный момент. Можно сказать, что это шаг вперед, новый опыт. Мне не терпится выйти на поле в футболке бело-голубых. В «Динамо» создаeтся команда, которая имеет все шансы в ближайшее время выйти на лидирующие позиции в чемпионате. Клуб уже сделал ряд приобретений, вероятно, появятся еще сильные новички. Уверен, что «Динамо» по силам решить задачу на сезон.

Главная цель – поскорее адаптироваться в коллективе и помочь клубу выступить лучше, чем год назад. Мы должны бороться за самые высокие места.

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Все комментарии
Bastardo
Bastardo ответил СЫН ДЕДА
   264 / 808
сегодня в 15:23
Шарик, а чем тебе было плохо в Краснодаре? Тебя не просто уважали, тебя любили. За твой номер (77) ласково называли "наш ботинок". Ты ведь говорил, что уйдешь из российского чемпионата после завершения контракта с Краснодаром. И никогда его не забудешь... И вот. (
Прям под твоим коментом девушка из Краснодара, которая показала, как сильно его любят в Краснодаре. Я уж молчу про то, как Смолова материли, когда он выдал слабый матч из-за болезни. Так что любовь эта на уровне "сердце красавицы склонно к измене".
А ушёл потому, что Селюк это не тот агент, который ведёт дела Игнатьева, и просто так срезать зарплату игроку он не даёт, что вполне правильно с позиции агента. Как итог сейчас он подоит Динамо. А Краснодар повторит пару матчей как в Грозном(а может и больше).
Bastardo
Bastardo ответил КЭТиК
   264 / 808
сегодня в 15:09
Пожелаем спортивных неудач.
За что же?
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
   535 / 808
сегодня в 13:49
Шарик, а чем тебе было плохо в Краснодаре? Тебя не просто уважали, тебя любили. За твой номер (77) ласково называли "наш ботинок". Ты ведь говорил, что уйдешь из российского чемпионата после завершения контракта с Краснодаром. И никогда его не забудешь... И вот. (
КЭТиК
КЭТиК
   210 / 808
сегодня в 12:52
Пожелаем спортивных неудач.
Шуnя771
Шуnя771 ответил parallels
   15 / 808
сегодня в 11:12
а что не так?
Как что? Вы как и Каборе уверенны, что Динамо повторит лучшие результаты ФК "Краснодар" за последние семь лет?)
sir_Alex
sir_Alex
   21 / 808
сегодня в 09:57
Это бесспорно.
Павел Амурский
Павел Амурский
   44 / 808
сегодня в 09:49
В футбольном мире Москву знают, в основном, по позорным проигрышам в еврокубках, один только спартак шесть раз грандиозно опозорился в ЛЧ, и это рекорд ЛЧ.
Dinamikk
Dinamikk ответил Болот Сарбанов
   644 / 808
сегодня в 09:14
В Лондоне тоже несколько клубов, но сравнивать их по текущей ситуации нельзя. Динамо было сильным клубом в середине прошлого века.
Все течет все меняется, вон Тоттенхем лет 5 назад тоже не блистал, хотя клуб с историей. А теперь финалист лиги чемпионов
Nikola45
Nikola45 ответил Болот Сарбанов
   85 / 808
сегодня в 05:32
В Лондоне тоже несколько клубов, но сравнивать их по текущей ситуации нельзя. Динамо было сильным клубом в середине прошлого века.
Согласен был сильным клубом! Когда Берия из Гулага таскал игроков!
112910415
112910415
   49 / 808
сегодня в 05:32
наёмные работники - они такие
Abris
Abris
   551 / 808
сегодня в 04:30
В Москве есть и позорная страница - спартак
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   786 / 808
сегодня в 02:49
В Лондоне тоже несколько клубов, но сравнивать их по текущей ситуации нельзя. Динамо было сильным клубом в середине прошлого века.
Bладимиp
Bладимиp ответил Lucho Gonzalez
   50 / 808
сегодня в 02:47
Как бы не была прекрасна Москва, но есть тут один клуб, который опозорил всю Россию в 2017-м (7-0) и в 2018-м (последнее место в ЛЕ). Все позоры нет смысла перечислять, места не хватит
Он позорил Москву и раньше и еще будет позорить.
Begemott
Begemott
   94 / 808
сегодня в 02:11
Легко меняет команды.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Lucho Gonzalez
   149 / 808
сегодня в 00:23
    mihaluch
    mihaluch
       113 / 808
    сегодня в 00:14
    Не верится что "Динамо" сможет высоко подняться.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       63 / 808
    сегодня в 00:00
    Как бы не была прекрасна Москва, но есть тут один клуб, который опозорил всю Россию в 2017-м (7-0) и в 2018-м (последнее место в ЛЕ). Все позоры нет смысла перечислять, места не хватит
    parallels
    parallels ответил Шуnя771
       4 / 808
    вчера в 23:59
    Хочется верить, что предстоящие два года в «Динамо» затмят те семь лет, которые я провел в Краснодаре. Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1127780/kabore-sharl-dinamo "Затмят..." Что он несет?
    а что не так?
    Шуnя771
    Шуnя771
       15 / 808
    вчера в 23:35
    Хочется верить, что предстоящие два года в «Динамо» затмят те семь лет, которые я провел в Краснодаре.
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1127780/kabore-sharl-dinamo

    "Затмят..." Что он несет?
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