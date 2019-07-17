Каборе: «Москва известна на весь мир»

Полузащитник прокомментировал свой переход в «Динамо».

Москва известна на весь мир. Для меня переезд сюда – позитивный момент. Я знал, что это очень красивый город. Хотя и в Краснодаре я себя чувствовал комфортно, это приветливый и семейный город. В совокупности я провeл там семь лет, такое не забывается. В Москве мне предстоит написать новую историю. Я доволен возвращением в Россию. Моя жена и дети чувствуют здесь себя как дома. И я не исключение. Хочется верить, что предстоящие два года в «Динамо» затмят те семь лет, которые я провел в Краснодаре.

Для меня переход в «Динамо» – важный момент. Можно сказать, что это шаг вперед, новый опыт. Мне не терпится выйти на поле в футболке бело-голубых. В «Динамо» создаeтся команда, которая имеет все шансы в ближайшее время выйти на лидирующие позиции в чемпионате. Клуб уже сделал ряд приобретений, вероятно, появятся еще сильные новички. Уверен, что «Динамо» по силам решить задачу на сезон.

Главная цель – поскорее адаптироваться в коллективе и помочь клубу выступить лучше, чем год назад. Мы должны бороться за самые высокие места.