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Гацкан: «Жизнь не стоит на месте»

сегодня, 20:46

Полузащитник Александр Гацкан рассказал о своём уходе из «Ростова».

Дорогие болельщики! Знаю, что мой уход огорчил многих из вас. Но прежде всего мне хотелось бы поблагодарить каждого из вас за все годы, проведенные в составе «Ростова». Вы были рядом во время побед и поражений, я чувствовал поддержку и она очень помогала. Но жизнь не стоит на месте, я все еще профессиональный футболист и хочу продолжить карьеру, получая достаточное количество игрового времени на поле. Пообщавшись с руководством, мы нашли понимание по данному вопросу. Я благодарен руководству за понимание и поддержку. В моей карьере наступает новый этап, а сейчас я говорю всем вам спасибо и до свидания!

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Все комментарии
drive45
drive45
   657 / 809
сегодня в 22:42
Спасибо нашему капитану за все то время которое он провел с командой.И даже твое решение покинуть ФК Ростов-достойно уважения.Твоя игра являлась примером для всей команды, на протяжении всех игр ты был стержнем команды и вел всех бой , не боясь никого и ничего , поддерживал и вдохновлял всех на борьбу...Нам тебя не позабыть и такого лидера как ты нам будет очень и очень трудно найти.Удачи тебе и успехов в твоей дальнейшей футбольной карьере.Твои верные и преданные болельщики.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   74 / 809
сегодня в 22:16
Кто-то из двоих должен был уйти. Я правда надеялся что это будет Карпин, но увы..
Ravshan878
Ravshan878
   14 / 809
сегодня в 21:47
Гацган всё по делу провёл в РОСТОВе. RESPECT TU ROSTOV AND ГАЦКАН.
MaxRnD
MaxRnD
   744 / 809
сегодня в 21:29
Саня, совершенно напрасно - второго такого напарника, как Калачёв, боготворивших тебя болельщиков и такой атмосферы на стадионе в другой команде у тебя больше не будет !
Тренеры приходят и уходят, а 300 игр за клуб, большая часть из которых пришлась на очень тяжёлые для Ростова времена - это немалое достижение и славная история ....
Сп62
Сп62
   134 / 809
сегодня в 21:27
Достойно уважения. Удачи.
Питер Ман
Питер Ман
   17 / 809
сегодня в 21:25
Побег из пердивщика произведен успешно, поздравления!
cska plus
cska plus
   10 / 809
сегодня в 21:11
Трогательная речь но всё равно молодец!
Dominators
Dominators
   107 / 809
сегодня в 21:04
Гацкан давно не проходит в основу ,годы берут свое , да и Норманн на его позиции в поряде . Возможно сейчас Саша делает ошибку ,но это его выбор и его жизнь .В любом случае -,, Спасибо за игру и возвращайся в структуру клуба через время .,,
Морро
Морро
   288 / 809
сегодня в 20:48
Огорчил, конечно, но спасибо за игру, удачи.
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