Гацкан: «Жизнь не стоит на месте»

Полузащитник Александр Гацкан рассказал о своём уходе из «Ростова».
Дорогие болельщики! Знаю, что мой уход огорчил многих из вас. Но прежде всего мне хотелось бы поблагодарить каждого из вас за все годы, проведенные в составе «Ростова». Вы были рядом во время побед и поражений, я чувствовал поддержку и она очень помогала. Но жизнь не стоит на месте, я все еще профессиональный футболист и хочу продолжить карьеру, получая достаточное количество игрового времени на поле. Пообщавшись с руководством, мы нашли понимание по данному вопросу. Я благодарен руководству за понимание и поддержку. В моей карьере наступает новый этап, а сейчас я говорю всем вам спасибо и до свидания!
Тренеры приходят и уходят, а 300 игр за клуб, большая часть из которых пришлась на очень тяжёлые для Ростова времена - это немалое достижение и славная история ....
https://www.youtube.com/watch?v=AcBv6sYZbXo
Тренеры приходят и уходят, а 300 игр за клуб, большая часть из которых пришлась на очень тяжёлые для Ростова времена - это немалое достижение и славная история ....