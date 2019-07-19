«Ювентус» готов заплатить Игуаину за его уход из команды

вчера, 20:37

«Ювентус» не рассчитывает на в новом сезоне, поэтому планирует расстаться с игроком этим летом, сообщает издание Leggo. Сам футболист не настроен покидать туринский клуб, в связи с чем руководство «Старой Синьоры» хочет заплатить игроку за его уход из команды. Речь идет о 5 миллионах евро.

Напомним, что интерес к игроку в это межсезонье проявляет «Рома».