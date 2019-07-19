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«Ювентус» готов заплатить Игуаину за его уход из команды

вчера, 20:37

«Ювентус» не рассчитывает на Гонсало Игуаина в новом сезоне, поэтому планирует расстаться с игроком этим летом, сообщает издание Leggo. Сам футболист не настроен покидать туринский клуб, в связи с чем руководство «Старой Синьоры» хочет заплатить игроку за его уход из команды. Речь идет о 5 миллионах евро.

Напомним, что интерес к игроку в это межсезонье проявляет «Рома».

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Все комментарии
Nickolai S
Nickolai S
вчера в 23:08
Новость, достойная идиода.
Да проще уже в цементный таз и на дно. Любимые методы мафиозо Аньелли.
spartach091
spartach091
   61 / 796
вчера в 21:41
Зря гонят, не хуже манджукича
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   492 / 796
вчера в 21:35
Это ж чем он так не угодил клубу , что готовы ему заплатить за уход??! Два сезона он у нас вполне прилично играл!другое дело если на его место планируется топ трансфер , тогда нормально!
311
311
   41 / 796
вчера в 21:26
Посмотрели бы на него при Сарри в Серии! Вполне может заиграть как надо!)
Novograd
Novograd
   621 / 796
вчера в 21:13
    Ozabot
    Ozabot
       311 / 796
    вчера в 21:11
    Этот развод Игуаина с сеньорой обещает затмить разводы Безоса и Абрамовича.
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca
       434 / 796
    вчера в 21:01
    90млн привет
    EAGinLE
    EAGinLE ответил Князь Всея Турина
       35 / 796
    вчера в 21:00
    dimagas1
    dimagas1
       123 / 796
    вчера в 20:58
    Его с дерева что дает плоды фиг сгонишь)))
    STVA 1
    STVA 1
       74 / 796
    вчера в 20:53
    Дожил Гонсало ...
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
       171 / 796
    вчера в 20:46
    какие 5 лямов?! подсрачник и пусть идёт в Наполи - на шару!
    ДСА
    ДСА
       131 / 796
    вчера в 20:45
    Мечта любого халявщика.
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