ГлавнаяНовости

ПСЖ готов сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым футболистом в мире

вчера, 19:57

ПСЖ намерен сохранить Килиана Мбаппе в команде, сообщает издание El Pais. Парижане готовы предложить французу рекордный контракт с заработной платой свыше 50 миллионов евро за сезон, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в мире. На сегодняшний день это звание принадлежит нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.

Напомним, что этим летом активный интерес к Мбаппе проявляет мадридский «Реал».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Почеттино: «Поражение в финале ЛЧ заставило меня остаться»
Вчера, 23:48 Комментарии0
СлухиПогба ждет приглашения в «Реал»
Вчера, 23:36 Комментарии4
Азар: «Я здесь, чтобы выиграть Лигу Чемпионов»
Вчера, 23:24 Комментарии5
Слухи«Боруссия» хочет приобрести Иско
Вчера, 22:48 Комментарии3
Слухи«Тоттенхэм» хочет подписать защитника «Реала Сосьедад»
Вчера, 22:35 Комментарии0
«Интер» повысил предложение по Лукаку до 83 млн евро
Вчера, 21:52 Комментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
БарсV
БарсV ответил NGYCR7
   667 / 796
вчера в 22:15
персофаны Короля Леганесов ходят и дизлайки мне ставят..😂😂😂😂😂😂😂 Детский сад....😂😂😂😂
Детский сад, когда NGYCR7, Королевский Реал поддерживает лайками NGYRZ)) не стыдно самому себе лайки ставить))
NGYCR7
NGYCR7
вчера в 22:08
персофаны Короля Леганесов ходят и дизлайки мне ставят..😂😂😂😂😂😂😂

Детский сад....😂😂😂😂
NGYRZ
NGYRZ
   29 / 796
вчера в 21:57
БарсV
Сегодня 21:35
Пишут о чемпионате Франции, о Мбаппе, но НГУША, как всегда, о Месси))
_____________

У меня оказывается на соккере появились поклонницы..😂, в 98% его комментариев упоминается мой ник!😄
NGYRZ
NGYRZ ответил Happyboy Barca
   29 / 796
вчера в 21:53
как там красавица? говорят покинула вас ? ну да красавицы любят деньги вот и ушла к другому... юве
Не знаю как там Месси....говорят после истерики(привычное состояние женщин) на Копа Америки, сейчас где-то в бухло ударился. А жаль, женский алкоголизм, вещь опасная.

Но мне понравилась, как ты СЛИЛСЯ с темы о непомерном зарплатном обжорстве Месси, и как-то по-детски попытался перевести стрелки на Роналду.

Типичное поведение персофанов Месси.
БарсV
БарсV
   667 / 796
вчера в 21:35
Пишут о чемпионате Франции, о Мбаппе, но НГУША, как всегда, о Месси))
Ozabot
Ozabot
   311 / 796
вчера в 21:14
50 миллионов в год. При этом ПСЖ не выигрывает Лигу Чемпионов, не берет международных трофеев, не показывает рост, а только наращивает расходы на трансферы и зарплаты.
Но штрафанут все равно «Милан».
ermak6848
ermak6848
   130 / 796
вчера в 21:06
будет результат - будет и зарплата..
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил NGYRZ
   434 / 796
вчера в 21:03
Если это произойдет, Король Осасун тут же потребует увеличения з/п, а не то ложка, истерика и обвинения всех в коррупции!
как там красавица? говорят покинула вас ? ну да красавицы любят деньги вот и ушла к другому... юве
CSKA2012
CSKA2012
   199 / 796
вчера в 20:56
ПСЖ не тот клуб в котором можно остаться на всю жизнь))
Alex12357
Alex12357
   526 / 796
вчера в 20:46
Знаете,если зайцу на барабан положить морковку -он ударником не станет!
NGYRZ
NGYRZ
   29 / 796
вчера в 20:38
Если это произойдет, Король Осасун тут же потребует увеличения з/п, а не то ложка, истерика и обвинения всех в коррупции!
Ruslan3132
Ruslan3132
   320 / 796
вчера в 20:14
Ну если б бабки были нужны поехал бы в Китай, ПСЖ недалеко ушел...Если нужно величие - дорога в Реал Мадрид. А что бывает с денежными контрактами - показал пернатый
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   52 / 796
вчера в 20:06
забалотный почти 10 получает))))
Gelious
Gelious
   86 / 796
вчера в 20:03
Для ПСЖ совсем не писаны правила ФФП?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100