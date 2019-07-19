ПСЖ готов сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым футболистом в мире

ПСЖ намерен сохранить Килиана Мбаппе в команде, сообщает издание El Pais. Парижане готовы предложить французу рекордный контракт с заработной платой свыше 50 миллионов евро за сезон, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в мире. На сегодняшний день это звание принадлежит нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.
Напомним, что этим летом активный интерес к Мбаппе проявляет мадридский «Реал».
Детский сад....😂😂😂😂
Детский сад....😂😂😂😂
Сегодня 21:35
Пишут о чемпионате Франции, о Мбаппе, но НГУША, как всегда, о Месси))
_____________
У меня оказывается на соккере появились поклонницы..😂, в 98% его комментариев упоминается мой ник!😄
Сегодня 21:35
Пишут о чемпионате Франции, о Мбаппе, но НГУША, как всегда, о Месси))
_____________
У меня оказывается на соккере появились поклонницы..😂, в 98% его комментариев упоминается мой ник!😄
Но мне понравилась, как ты СЛИЛСЯ с темы о непомерном зарплатном обжорстве Месси, и как-то по-детски попытался перевести стрелки на Роналду.
Типичное поведение персофанов Месси.
Но мне понравилась, как ты СЛИЛСЯ с темы о непомерном зарплатном обжорстве Месси, и как-то по-детски попытался перевести стрелки на Роналду.
Типичное поведение персофанов Месси.
Но штрафанут все равно «Милан».
Но штрафанут все равно «Милан».