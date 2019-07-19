ПСЖ готов сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым футболистом в мире

вчера, 19:57

ПСЖ намерен сохранить в команде, сообщает издание El Pais. Парижане готовы предложить французу рекордный контракт с заработной платой свыше 50 миллионов евро за сезон, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в мире. На сегодняшний день это звание принадлежит нападающему «Барселоны» .

Напомним, что этим летом активный интерес к Мбаппе проявляет мадридский «Реал».