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«Рома» проявляет интерес к Сусо

вчера, 20:28

«Рома» заинтересована в услугах нападающего «Милана» Сусо. Миланский клуб готов расстаться с испанцем за 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на 25-летнего Сусо является мадридский «Атлетико».

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Все комментарии
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил Ozabot
   52 / 796
вчера в 21:27
Сусо можно оставить на выход с середняками и аутсайдерами. Там он хорошо себя проявляет. А вот с топовыми соперниками он растворяется.
Его в том сезоне вообще не видно,не слышно было!
В первой половине что то еще пытался,а дальше все хуже,если за него двадцатку дадут продовать смело и не думая,тем более он не вписывается в схему Джампаоло!
Ozabot
Ozabot
   311 / 796
вчера в 21:11
Сусо можно оставить на выход с середняками и аутсайдерами. Там он хорошо себя проявляет. А вот с топовыми соперниками он растворяется.
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   52 / 796
вчера в 20:35
дай бог бы это полено продать одноногое
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