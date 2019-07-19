«Рома» проявляет интерес к Сусо

«Рома» заинтересована в услугах нападающего «Милана» Сусо. Миланский клуб готов расстаться с испанцем за 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что главным претендентом на 25-летнего Сусо является мадридский «Атлетико».
«Рома» заинтересована в услугах нападающего «Милана» Сусо. Миланский клуб готов расстаться с испанцем за 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что главным претендентом на 25-летнего Сусо является мадридский «Атлетико».
В первой половине что то еще пытался,а дальше все хуже,если за него двадцатку дадут продовать смело и не думая,тем более он не вписывается в схему Джампаоло!
В первой половине что то еще пытался,а дальше все хуже,если за него двадцатку дадут продовать смело и не думая,тем более он не вписывается в схему Джампаоло!