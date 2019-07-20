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Президент «Бока Хуниорс»: «На 99% уверены, что подпишем Де Росси»

сегодня, 04:25

Бывший полузащитник «Ромы» и сборной Италии, скорее всего, продолжит карьеру в «Бока Хуниорс».

Информацию о вероятном переходе 35-летнего игрока подтвердил президент аргентинского клуба Даниэль Анхелиси.

Переговоры по Де Росси идут полным ходом. В ближайшие дни он вылетит в Буэнос-Айрес.

На 99% уверены, что Даниэле станет игроком «Боки».

Тот факт, что чемпион мира сказал, что хочет завершить здесь свою карьеру, наполняет меня гордостью. Приход такого футболиста – это плюс для аргентинского футбола.

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
   149 / 792
сегодня в 06:36
Значит точно уже не перейдет!
Ладожский
Ладожский
   29 / 792
сегодня в 04:39
Опять врут.
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