Президент «Бока Хуниорс»: «На 99% уверены, что подпишем Де Росси»

Бывший полузащитник «Ромы» и сборной Италии, скорее всего, продолжит карьеру в «Бока Хуниорс».

Информацию о вероятном переходе 35-летнего игрока подтвердил президент аргентинского клуба Даниэль Анхелиси.

Переговоры по Де Росси идут полным ходом. В ближайшие дни он вылетит в Буэнос-Айрес.

На 99% уверены, что Даниэле станет игроком «Боки».

Тот факт, что чемпион мира сказал, что хочет завершить здесь свою карьеру, наполняет меня гордостью. Приход такого футболиста – это плюс для аргентинского футбола.