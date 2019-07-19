Почеттино: «Поражение в финале ЛЧ заставило меня остаться»

Главный тренер «Тоттенхэма» признался, что хотел покинуть клуб после финала Лиги Чемпионов.

Однако поражение «Ливерпулю» (2:0) заставило аргентинского специалиста передумать.

Мысли об уходе были в моей голове. Нельзя загадывать наверняка в таких ситуациях. Если бы мы выиграли финал Лиги Чемпионов, то я бы подумал над тем, чтобы уйти из команды. Но после проигрыша я подумал, что это было бы некрасиво уйти побежденным.

Теперь мне хочется поменять психологию игроков, чтобы мы смогли повторить достижения прошлого сезона.