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Почеттино: «Поражение в финале ЛЧ заставило меня остаться»

вчера, 23:48

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино признался, что хотел покинуть клуб после финала Лиги Чемпионов.

Однако поражение «Ливерпулю» (2:0) заставило аргентинского специалиста передумать.

Мысли об уходе были в моей голове. Нельзя загадывать наверняка в таких ситуациях. Если бы мы выиграли финал Лиги Чемпионов, то я бы подумал над тем, чтобы уйти из команды. Но после проигрыша я подумал, что это было бы некрасиво уйти побежденным.

Теперь мне хочется поменять психологию игроков, чтобы мы смогли повторить достижения прошлого сезона.

 

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