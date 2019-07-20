Кутроне не захотел переходить в «Вулверхэмптон»

«Милан» пытался договориться с «Вулверхэмптоном» по трансферу нападающего Патрика Кутроне, однако игрок не захотел покидать миланский клуб. Как сообщает Sky Sport Italia, «россонери» благодаря этому трансферу хотели выручить денег на покупку полузащитника «Атлетико» Анхеля Корреа.
Ранее сообщалось, что Кутроне входит в сферу интересов «Тоттенхэма».
Сегодня кстати не часто с двумя форвардами играют. Было бы интересно глянуть, в любом случае, лично мне настойчивый Кутроне нравится больше распиаренного в свое время Силвы, да и он из академии а не за 38 лимонов пришёл =))
Сегодня кстати не часто с двумя форвардами играют. Было бы интересно глянуть, в любом случае, лично мне настойчивый Кутроне нравится больше распиаренного в свое время Силвы, да и он из академии а не за 38 лимонов пришёл =))