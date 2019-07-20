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Кутроне не захотел переходить в «Вулверхэмптон»

сегодня, 00:44

«Милан» пытался договориться с «Вулверхэмптоном» по трансферу нападающего Патрика Кутроне, однако игрок не захотел покидать миланский клуб. Как сообщает Sky Sport Italia, «россонери» благодаря этому трансферу хотели выручить денег на покупку полузащитника «Атлетико» Анхеля Корреа.

Ранее сообщалось, что Кутроне входит в сферу интересов «Тоттенхэма».

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Все комментарии
shlifen
shlifen ответил Ozabot
   181 / 792
сегодня в 07:00
Точно, а я и забыл про Силву уже... Хоспади, какая печаль... Спихнул бы его куда-то Милан, хоть лимонов за 15-20, а то его по привычке талантом считают, хотя уже два сезона он откровенно слабо провел.
Сегодня кстати не часто с двумя форвардами играют. Было бы интересно глянуть, в любом случае, лично мне настойчивый Кутроне нравится больше распиаренного в свое время Силвы, да и он из академии а не за 38 лимонов пришёл =))
КЭТиК
КЭТиК
   220 / 792
сегодня в 04:21
Игрок решил что уровень его повыше Вулвс.
Ozabot
Ozabot ответил shlifen
   279 / 792
сегодня в 03:12
Не захотел сидеть под Хименесом, решил продолжать сидеть под Пёнтеком =)) хотя тут ещё и вопрос к Милану, а кто был бы тогда форвардом подмены? (если у поляка травма будет)
Почему-то на Андре Силву надежды возлагают ))) К слову, мне очень понравилась связка Кутроне-Пентек с двумя нападающими. Пентек тогда хорошо давал пасы и неплохо показал себя как ассистент.
shlifen
shlifen
   181 / 792
сегодня в 02:04
Не захотел сидеть под Хименесом, решил продолжать сидеть под Пёнтеком =)) хотя тут ещё и вопрос к Милану, а кто был бы тогда форвардом подмены? (если у поляка травма будет)
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