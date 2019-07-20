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Дибала интересен МЮ и ПСЖ

сегодня, 00:19

«Манчестер Юнайтед» и ПСЖ сделали «Ювентусу» предложение о трансфере нападающего Пауло Дибалы.

По информации итальянской прессы, представители обоих клубов связывались с руководством «Юве».

Оба клуба уведомили, что Дибала не уйдет дешевле, чем за 80 млн евро. Сам 25-летний игрок хочет остаться в Турине, но готов уйти, в случае, если не получит игровой практики. 

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   70 / 792
сегодня в 02:11
Уходить из Юве надо .
shlifen
shlifen
   181 / 792
сегодня в 02:09
Переходить нужно, вопрос только в том куда?? В Юве он точно не на первых ролях, да и не видно куда его вписать в составе Юве... Уже года два как перестал прогрессировать. Ему бы туда где он главной (ну максимум второй) звездой будет - думаю в условных Атлетико, Валенсии, Тоттене, Челси (жаль что бан) или даже в Наполи - мог бы вполне раскрытся с новой стороны.
Egorium
Egorium
   331 / 792
сегодня в 01:31
Только не в ПСЖ.
95-shishani-95
95-shishani-95
   259 / 792
сегодня в 00:27
Какой дурак щас пойдет в ПСЖ, когда другие хотят убежать оттуда???
Если только он решил завязать с футболом или заработать много денег!
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