Дибала интересен МЮ и ПСЖ

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«Манчестер Юнайтед» и ПСЖ сделали «Ювентусу» предложение о трансфере нападающего Пауло Дибалы.

По информации итальянской прессы, представители обоих клубов связывались с руководством «Юве».

Оба клуба уведомили, что Дибала не уйдет дешевле, чем за 80 млн евро. Сам 25-летний игрок хочет остаться в Турине, но готов уйти, в случае, если не получит игровой практики.