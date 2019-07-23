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Де Лигт: «Один клуб не стал покупать меня из-за лишнего веса у моего отца»

23 июля 2019, 07:33

Новичок «Ювентуса» Матийс де Лигт в интервью Voetbal International прокомментировал различные трансферные слухи, которые ходили вокруг него до перехода в туринский клуб из «Аякса». В мае сообщалось, что из-за склонности де Лигта к полноте от приобретения игрока отказался «Манчестер Юнайтед» .

Один из клубов не захотел покупать меня, потому что мой отец был слишком толстым для них, и они думали, что склонность к полноте есть и у меня. Каждый день появлялась какая-то новая информация, которая заставляла тебя вздыхать и говорить: «Да ладно, серьёзно?»

Слухи о ПСЖ? Деньги никогда не влияли на моё решение. Те, кто знает меня, знают и то, что деньги не заставят меня сменить место работы. У каждого есть своё мнение, и я это уважаю, но определённые вещи были написаны неосмотрительно.

Де Лигт также отдал должное своему агенту Мино Райоле, которого общественность часто подвергает серьёзной критике.

Райола обладает большим опытом. В Нидерландах все высокого мнения о нём, у него положительный имидж. Мне всё равно, что о нём говорят другие. Я сфокусирован лишь на том, что лучше для меня.

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Все комментарии
Carradona
Carradona
   452 / 808
23 июля в 12:15
Пффф складывается впечатление, что последние 10 лет в трансферном отделе МЮ менеджеры курят г0BHo. То у них Хендерсон не так бегает, то отец Де Лигта толстый. А в итоге за последние 10 лет МЮ подписывали только лентяев-pacпиzдяeв которым наплевать на историю клуба за который они играют.
cska plus
cska plus
   13 / 808
23 июля в 10:54
    13 RUS
    13 RUS
       118 / 808
    23 июля в 10:33
    Сразу извечтно что это были юнайтед секси бойз
    sir_Alex
    sir_Alex
       26 / 808
    23 июля в 09:28
    Правильно сделали, зачем рисковать.
    Don trambon
    Don trambon
       56 / 808
    23 июля в 09:18
      Insanely cool
      Insanely cool
         666 / 808
      23 июля в 09:10
      Здорва Барсу подкюнул
      mihaluch
      mihaluch
         73 / 808
      23 июля в 08:59
      Да какой там лишний вас,просто бабла не хватило.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
         11 / 808
      23 июля в 08:32
      А здоровьем прадедушки никто не интересовался???
      Ozabot
      Ozabot
         215 / 808
      23 июля в 08:29
      Да мне думается, что это утка, раздутая желтушными СМИ. Отец де Лигта вполне нормального веса для своего возраста и образа жизни. Примерно 85-90 килограмм при типичном для голландца высоком росте и любви к пиву )))
      ДСА
      ДСА
         128 / 808
      23 июля в 08:20
      Причина конечно прикольная.
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