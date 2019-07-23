Де Лигт: «Один клуб не стал покупать меня из-за лишнего веса у моего отца»

23 июля 2019, 07:33

Новичок «Ювентуса» в интервью Voetbal International прокомментировал различные трансферные слухи, которые ходили вокруг него до перехода в туринский клуб из «Аякса». В мае сообщалось, что из-за склонности де Лигта к полноте от приобретения игрока отказался «Манчестер Юнайтед» .

Один из клубов не захотел покупать меня, потому что мой отец был слишком толстым для них, и они думали, что склонность к полноте есть и у меня. Каждый день появлялась какая-то новая информация, которая заставляла тебя вздыхать и говорить: «Да ладно, серьёзно?» Слухи о ПСЖ ? Деньги никогда не влияли на моё решение. Те, кто знает меня, знают и то, что деньги не заставят меня сменить место работы. У каждого есть своё мнение, и я это уважаю, но определённые вещи были написаны неосмотрительно.

Де Лигт также отдал должное своему агенту Мино Райоле, которого общественность часто подвергает серьёзной критике.