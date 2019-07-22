Гризманн: «Мы не говорим о Неймаре»

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн похвалил нападающего ПСЖ Неймара.
Мы не говорим о Неймаре. У него были серьезные травмы, но он отличный игрок, который может играть на невероятном уровне. В карьере футболиста может всякое случиться... Впрочем, у нас есть Дембеле, Коутиньо и Малком, которые могут помочь нам в грядущем сезоне.
Вчера спортивный директор ПСЖ Леонардо ответил на вопрос о будущем бразильского нападающего.
Король Осасун принял присягу и ввел Антуана в круг доверенных лиц, пресс-атташе Пуке и пиар-директор Хави рады пополнению)
Иначе он просто не имел бы права говорить о "Барселоне" мы)
Король Осасун принял присягу и ввел Антуана в круг доверенных лиц, пресс-атташе Пуке и пиар-директор Хави рады пополнению)
Иначе он просто не имел бы права говорить о "Барселоне" мы)