Гризманн: «Мы не говорим о Неймаре»

Форвард «Барселоны» похвалил нападающего ПСЖ Неймара.

Мы не говорим о Неймаре. У него были серьезные травмы, но он отличный игрок, который может играть на невероятном уровне. В карьере футболиста может всякое случиться... Впрочем, у нас есть Дембеле, Коутиньо и Малком, которые могут помочь нам в грядущем сезоне.