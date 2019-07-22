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Гризманн: «Мы не говорим о Неймаре»

сегодня, 15:06

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн похвалил нападающего ПСЖ Неймара.

Мы не говорим о Неймаре. У него были серьезные травмы, но он отличный игрок, который может играть на невероятном уровне. В карьере футболиста может всякое случиться... Впрочем, у нас есть Дембеле, Коутиньо и Малком, которые могут помочь нам в грядущем сезоне.

Вчера спортивный директор ПСЖ Леонардо ответил на вопрос о будущем бразильского нападающего

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   102 / 826
сегодня в 16:02
О "мертвых" или хорошо или ничего.
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA ответил Так Себе Аналитик
   123 / 826
сегодня в 15:59
То что ты пишешь, наводит на мысль что у тебя богатый внутренний мир, которые сформировался в результате трудного детства...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   13 / 826
сегодня в 15:28
Не зря Гризманн говорил о том, что будет своих детей учить мессипоклонству.

Король Осасун принял присягу и ввел Антуана в круг доверенных лиц, пресс-атташе Пуке и пиар-директор Хави рады пополнению)

Иначе он просто не имел бы права говорить о "Барселоне" мы)
marvel777
marvel777
   303 / 826
сегодня в 15:14
куда там Неймар еще
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   73 / 826
сегодня в 15:07
Не успел появиться, уже заговорил.
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