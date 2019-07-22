Робертсон: «Арнольд — лучший правый защитник в мире»

Левый защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон считает, что его партнеру по команде Тренту Александер-Арнольду удалось стать лучшим в мире на своей позиции правого защитника.
На двоих Робертсон и Арнольд в прошедшем сезоне АПЛ сделали 29 голевых передач во всех соревнованиях. Шотландец считает, что успехи команды были бы невозможны без ошеломительного прогресса Арнольда.
Трент провел выдающийся сезон, но в концовке он вышел на другой уровень и стал лучшим правым защитником в мире. В последних 10 матчах он был практически нашим самым главным игроком.
Ближе к концу сезона мы заметили, что соперники стали нас больше опекать. Мы должны к этому привыкнуть, но если кто-то отвлекается на нас с Трентом, то это значит, что у других игроков есть свободное пространство. Всегда себя может проявить кто-то другой.