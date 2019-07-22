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Робертсон: «Арнольд — лучший правый защитник в мире»

сегодня, 14:18

Левый защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон считает, что его партнеру по команде Тренту Александер-Арнольду удалось стать лучшим в мире на своей позиции правого защитника.

На двоих Робертсон и Арнольд в прошедшем сезоне АПЛ сделали 29 голевых передач во всех соревнованиях. Шотландец считает, что успехи команды были бы невозможны без ошеломительного прогресса Арнольда.

Трент провел выдающийся сезон, но в концовке он вышел на другой уровень и стал лучшим правым защитником в мире. В последних 10 матчах он был практически нашим самым главным игроком.

Ближе к концу сезона мы заметили, что соперники стали нас больше опекать. Мы должны к этому привыкнуть, но если кто-то отвлекается на нас с Трентом, то это значит, что у других игроков есть свободное пространство. Всегда себя может проявить кто-то другой.

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Ptaha91
Ptaha91 ответил Bavaria_N
   223 / 823
сегодня в 15:56
распиаренный игрочишка. павар лучший в мире
ха ха :DDD
Bavaria_N
Bavaria_N
сегодня в 15:11
распиаренный игрочишка. павар лучший в мире
11-и метровый
11-и метровый
   20 / 823
сегодня в 14:59
Ваше мнение может не совпадать с мнением болельщиков.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил ColdSun1995
   214 / 823
сегодня в 14:58
Как же хочется, чтобы Бавария не скупала половину бундеслиги, чтобы турнир был более смотрибельным.
ColdSun1995
ColdSun1995
   491 / 823
сегодня в 14:53
как же хочется чтобы Клопп ушел из Ливерпуля, чтобы весь мир увидел реальный уровень его игроков
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель ответил ericbaze
   14 / 823
сегодня в 14:44
Смешно... Лучший правый защитник в мире это - Джошуа Киммих.
Арнольд в полуфинале ЛЧ своим нестандартным решением выбил Барселону, а Киммих сошёл задолго до этого, проиграв тому же Арнольду. Сейчас лучшие крайние в Ливерпуле оба.
SonicStar
SonicStar
сегодня в 14:43
Защитник? я думал он вратарь. его супер сейв в полуфинале ЛЧ все помнят
Ptaha91
Ptaha91 ответил ericbaze
   223 / 823
сегодня в 14:41
Смешно... Лучший правый защитник в мире это - Джошуа Киммих.
Кимих в свои 20 лет играл во второй бундеслиге
ericbaze
ericbaze
   606 / 823
сегодня в 14:26
Смешно... Лучший правый защитник в мире это - Джошуа Киммих.
Don trambon
Don trambon
   60 / 823
сегодня в 14:24
главное что бы католонский мешок в очередной раз не решил увести игрока, а так да, на ум больше из правых и не приходит никто (Карвахаль сдал.. ну а Марио это другой уровень))0
Ptaha91
Ptaha91
   223 / 823
сегодня в 14:20
как и ты Робертсон лучший левый защ.
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