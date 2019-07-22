Робертсон: «Арнольд — лучший правый защитник в мире»

сегодня, 14:18

Левый защитник «Ливерпуля» считает, что его партнеру по команде удалось стать лучшим в мире на своей позиции правого защитника.

На двоих Робертсон и Арнольд в прошедшем сезоне АПЛ сделали 29 голевых передач во всех соревнованиях. Шотландец считает, что успехи команды были бы невозможны без ошеломительного прогресса Арнольда.