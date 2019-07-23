Зидан: «Я не проявлял неуважения к Бэйлу»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о ситуации с полузащитником команды Гаретом Бэйлом. Ранее наставник «сливочных» заявил о том, что клуб работает над продажей валлийца. Агент игрока затем жёстко отреагировал на слова Зидана.
Мой испанский иногда может вызвать некоторые неприятности, но я хочу прояснить ситуацию.
Во-первых, я ни к кому не проявлял неуважения, особенно по отношению к нашему игроку. Я всегда повторяю одно и то же: игроки важнее всего, и я всегда буду вместе с ними.
Во-вторых, я сказал о том, что клуб старается продать игрока, ничего более.
И в-третьих, Бэйл не был готов к матчу [с «Баварией»], потому что не хотел к нему готовиться, пока клуб решает вопрос с его будущим.
Давайте подытожим. Бэйл – игрок «Реала», и в этом отношении ничего не поменялось. Он будет нормально тренироваться. Посмотрим, что нас ждёт завтра. Гарет – игрок «Реала», и это самое важное.
Я вовсе не испытывал неудобств в совместной работе с Бэйлом и буду на него рассчитывать.
Буквально ты его уже продал,уволил,убил,отправил в космос))
А сегодня уже дал обратно ))
Буквально ты его уже продал,уволил,убил,отправил в космос))
А сегодня уже дал обратно ))
"Гарет – игро «Реала», и это самое важное."
"ИГРО" - с испанским и вправду беда, можно понять))) Гарет обидется что его обозвали каким то игро)))
"Гарет – игро «Реала», и это самое важное."
"ИГРО" - с испанским и вправду беда, можно понять))) Гарет обидется что его обозвали каким то игро)))