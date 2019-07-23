Зидан: «Я не проявлял неуважения к Бэйлу»

Главный тренер «Реала» высказался о ситуации с полузащитником команды . Ранее наставник «сливочных» заявил о том, что клуб работает над продажей валлийца. Агент игрока затем жёстко отреагировал на слова Зидана.

Мой испанский иногда может вызвать некоторые неприятности, но я хочу прояснить ситуацию.

Во-первых, я ни к кому не проявлял неуважения, особенно по отношению к нашему игроку. Я всегда повторяю одно и то же: игроки важнее всего, и я всегда буду вместе с ними.

Во-вторых, я сказал о том, что клуб старается продать игрока, ничего более.

И в-третьих, Бэйл не был готов к матчу [с «Баварией»], потому что не хотел к нему готовиться, пока клуб решает вопрос с его будущим.

Давайте подытожим. Бэйл – игрок «Реала», и в этом отношении ничего не поменялось. Он будет нормально тренироваться. Посмотрим, что нас ждёт завтра. Гарет – игрок «Реала», и это самое важное.

Я вовсе не испытывал неудобств в совместной работе с Бэйлом и буду на него рассчитывать.