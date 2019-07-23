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Зидан: «Я не проявлял неуважения к Бэйлу»

23 июля 2019, 05:03

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о ситуации с полузащитником команды Гаретом Бэйлом. Ранее наставник «сливочных» заявил о том, что клуб работает над продажей валлийца. Агент игрока затем жёстко отреагировал на слова Зидана.

Мой испанский иногда может вызвать некоторые неприятности, но я хочу прояснить ситуацию.

Во-первых, я ни к кому не проявлял неуважения, особенно по отношению к нашему игроку. Я всегда повторяю одно и то же: игроки важнее всего, и я всегда буду вместе с ними.

Во-вторых, я сказал о том, что клуб старается продать игрока, ничего более.

И в-третьих, Бэйл не был готов к матчу [с «Баварией»], потому что не хотел к нему готовиться, пока клуб решает вопрос с его будущим.

Давайте подытожим. Бэйл – игрок «Реала», и в этом отношении ничего не поменялось. Он будет нормально тренироваться. Посмотрим, что нас ждёт завтра. Гарет – игрок «Реала», и это самое важное.

Я вовсе не испытывал неудобств в совместной работе с Бэйлом и буду на него рассчитывать.

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Все комментарии
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   190 / 808
23 июля в 09:49
Мне кажется Зизизин Зизан зазвездился, чувствую роги ему за пол сезона поотбивают.
Palex
Palex ответил Incredulous
   153 / 808
23 июля в 09:24
Может ты, своими словами обьяснишь, что хотел сказать Зидан? Для меня это просто набор букв и слов, обо всем и ни о чем.
ZaZizu
ZaZizu
   299 / 808
23 июля в 09:23
если кому и нужно переобуться,то это бэйлу-чувак явно не дорабатывает на тренировках и его полностью устраивает зп за полировку лавки,так что Зидан прав!
Incredulous
Incredulous ответил Caniggia
   92 / 808
23 июля в 08:13
Что несёт алжирец? Клуб пытается продать Бэйла, но он игрок Реала и это главное и я на него рассчитываю, хотя он не хотел готовиться к Баварии. Бред!
Если кто-то не в силах понять текста из нескольких строк, это ещё не означает, что это бред. Покажи азбуку безграмотному, она для него тоже бредом казаться будет.
Nickolai S
Nickolai S
   588 / 808
23 июля в 08:09
Старо как мир. Май аккаунт воз хакд и все такое
Zenit_84
Zenit_84
   76 / 808
23 июля в 07:53
Начались разборки
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   132 / 808
23 июля в 07:29
Полировка скамейки в Реале, конечно, почётна))). Если бы Гаррет хотел играть, то давно шевельнул бы рогом. А так... читай выше)
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 808
23 июля в 07:05
Переобулся
mihaluch
mihaluch
   73 / 808
23 июля в 06:50
Бейл пойдёт в придачу к бабкам.
neomessi
neomessi
   399 / 808
23 июля в 06:42
Да нет конечно, Зизу ты что)))))
Буквально ты его уже продал,уволил,убил,отправил в космос))
А сегодня уже дал обратно ))
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Caniggia
   237 / 808
23 июля в 06:39
Что несёт алжирец? Клуб пытается продать Бэйла, но он игрок Реала и это главное и я на него рассчитываю, хотя он не хотел готовиться к Баварии. Бред!
а чего это бред? Гарик же действительно игрок Реала, пока вроде бы клуб не сменил,но мы работаем над этим.
Juve14
Juve14
   338 / 808
23 июля в 06:14
"Мой испанский иногда может вызвать некоторые неприятности"
"Гарет – игро «Реала», и это самое важное."
"ИГРО" - с испанским и вправду беда, можно понять))) Гарет обидется что его обозвали каким то игро)))
Caniggia
Caniggia
   34 / 808
23 июля в 05:48
Что несёт алжирец? Клуб пытается продать Бэйла, но он игрок Реала и это главное и я на него рассчитываю, хотя он не хотел готовиться к Баварии. Бред!
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 808
23 июля в 05:46
Хорошо хоть Бэйл не негр, а то расизм бы приписали.
112910415
112910415
   81 / 808
23 июля в 05:38
всё штатно ... на болтовню агента оглядываться не надо
STVA 1
STVA 1
   67 / 808
23 июля в 05:31
Виноваты аседа обе стороны
cska plus
cska plus
   13 / 808
23 июля в 05:18
Бэйл сам мутит уже больше двух лет, терпение не безгранично.
Байкал-38
Байкал-38
   12 / 808
23 июля в 05:15
Зидана опять поставили на место, уже оправдываться стал!
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