Эмери: «Себальос – очень хороший игрок»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал слухи по хавбеку «Реала» Даниэлю Себальосу. Ранее появилась информация, что лондонский клуб договорился об аренде 22-летнего испанца.
Мы говорили о возможности подписания одного игрока на правах аренды, и у нас были разные имена. Клуб работал над этим. Себальос – очень хороший игрок. Я знаю его и по «Реалу», и по «Бетису». Он очень хорошо играл за сборную до 21 года и взял с ней трофей.
Посмотрим... не стану радоваться раньше времени как Эмери, не вижу пока что действительно очень хороший игрок
Посмотрим... не стану радоваться раньше времени как Эмери, не вижу пока что действительно очень хороший игрок