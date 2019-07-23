Эмери: «Себальос – очень хороший игрок»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал слухи по хавбеку «Реала» . Ранее появилась информация, что лондонский клуб договорился об аренде 22-летнего испанца.

Мы говорили о возможности подписания одного игрока на правах аренды, и у нас были разные имена. Клуб работал над этим. Себальос – очень хороший игрок. Я знаю его и по «Реалу», и по «Бетису». Он очень хорошо играл за сборную до 21 года и взял с ней трофей.