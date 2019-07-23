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Эмери: «Себальос – очень хороший игрок»

23 июля 2019, 06:58

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал слухи по хавбеку «Реала» Даниэлю Себальосу. Ранее появилась информация, что лондонский клуб договорился об аренде 22-летнего испанца.

Мы говорили о возможности подписания одного игрока на правах аренды, и у нас были разные имена. Клуб работал над этим. Себальос – очень хороший игрок. Я знаю его и по «Реалу», и по «Бетису». Он очень хорошо играл за сборную до 21 года и взял с ней трофей.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
   191 / 808
23 июля в 16:00
Ему нужна практика! А так, хороший игрок! Может проявить себя в АПЛ! А потом вернуться в стань галактикос
Artuom
Artuom ответил STVA 1
   255 / 808
23 июля в 11:19
Не было практики , а теперь должна появиться.
Была практика. 33 матча(19 в основе)... вполне нормально для молодого игрока в сильном клубе(ставка в таких клубах в основном на опытных идёт больше)
Artuom
Artuom
   255 / 808
23 июля в 11:17
Ну это явно лучше аренды предыдущего испанца(Суареса)... у этого хоть более/менее практика была в последние сезоны.

Посмотрим... не стану радоваться раньше времени как Эмери, не вижу пока что действительно очень хороший игрок
Ruslan3132
Ruslan3132
   161 / 808
23 июля в 11:11
Если проявит себя в АПЛ и проведет хотя бы 80% матчей, то можно возвращать и давать шанс в Реале, иначе нет смысла. Удачи.
Omaxa
Omaxa
   52 / 808
23 июля в 09:13
Удачи!
Вячеслав Остапенко 1
Вячеслав Остапенко 1
   278 / 808
23 июля в 09:03
Согласен с комментарием Эмери
STVA 1
STVA 1
   67 / 808
23 июля в 07:38
Не было практики , а теперь должна появиться.
cska plus
cska plus
   13 / 808
23 июля в 07:18
Он мало играл а в Арсенале и проверим.
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