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«Крылья Советов»: «Трансферы еще будут»

23 июля 2019, 16:16

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал переход в самарский клуб полузащитника Александра Гацкана.

Нам очень нужен был этот футболист. Наш выбор пал на Гацкана в первую очередь из-за его громадного опыта игры в РПЛ. К тому же это игрок с очень сильным характером. Это тоже немаловажно.

Быстро ли он согласился? Скажу так — все было легко. Ни с какими проблемами мы не столкнулись.

Можно ли сказать, что трансферная кампания «Крыльев» закончена? Нет. Трансферы еще будут.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   13 / 808
23 июля в 16:32
Время ещё есть.
Aчиститель
Aчиститель
   203 / 808
23 июля в 16:24
Удачи КС!
КЭТиК
КЭТиК
   140 / 808
23 июля в 16:20
Свободные агенты еще не закончились.
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