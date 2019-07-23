«Крылья Советов»: «Трансферы еще будут»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал переход в самарский клуб полузащитника .

Нам очень нужен был этот футболист. Наш выбор пал на Гацкана в первую очередь из-за его громадного опыта игры в РПЛ . К тому же это игрок с очень сильным характером. Это тоже немаловажно.

Быстро ли он согласился? Скажу так — все было легко. Ни с какими проблемами мы не столкнулись.

Можно ли сказать, что трансферная кампания «Крыльев» закончена? Нет. Трансферы еще будут.