Кононов: «Не надо смотреть на бюджет и количество трофеев „Туна“»

Наставник «Спартака» поделился мнением о швейцарском «Туне», с которым «красно-белым» предстоит сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

Швейцарский футбол сегодня развивается динамично, шагает в ногу со временем. Поэтому не надо смотреть на бюджет и количество трофеев нашего соперника - сила швейцарских клубов заключается в системности подхода к управлению и развитию футбола. Чтобы это понять, достаточно взглянуть на позиции Швейцарии в рейтинге FIFA - она уже много лет не покидает топ-10. А швейцарские футболисты регулярно выступают в лучших клубах Европы.

Футбольный клуб «Тун» играет в быстрый, организованный футбол.

Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы подойти к этим матчам в полной готовности.