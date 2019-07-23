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Кононов: «Не надо смотреть на бюджет и количество трофеев „Туна“»

23 июля 2019, 12:25
ТунЛоготип футбольный клуб Тун-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак08.08.2019 в 03:00 Не начался

Наставник «Спартака» Олег Кононов поделился мнением о швейцарском «Туне», с которым «красно-белым» предстоит сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

Швейцарский футбол сегодня развивается динамично, шагает в ногу со временем. Поэтому не надо смотреть на бюджет и количество трофеев нашего соперника - сила швейцарских клубов заключается в системности подхода к управлению и развитию футбола. Чтобы это понять, достаточно взглянуть на позиции Швейцарии в рейтинге FIFA - она уже много лет не покидает топ-10. А швейцарские футболисты регулярно выступают в лучших клубах Европы. 

Футбольный клуб «Тун» играет в быстрый, организованный футбол.

Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы подойти к этим матчам в полной готовности.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
   125 / 808
23 июля в 21:02
Кононов: "Тун это вам не тут, т.е. не там. Ну, вобщем, хз что."
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   197 / 808
23 июля в 18:15
Ху...........ли ты вообще в Спартаке можешь сделать ,дегенерат -колхозник ???!!!
112910415
112910415
   81 / 808
23 июля в 17:23
есть исторический шанс..
его необходимо избежать !
kts
kts
   419 / 808
23 июля в 16:46
Отмазался
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   199 / 808
23 июля в 14:49
Уважительно отношусь к Спартаку,но хоть убей не пойму зачем им такой "тренер" как Кононов???Мало того,что как тренер очень слаб,так он и ментально не уровень Спартака.
Питер Ман
Питер Ман
   30 / 808
23 июля в 14:43
Олег уже соломку подстелил
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 808
23 июля в 14:22
Пиджак и "Тун" боится, лол)) Понимает, что Москалева там не будет.
Юрниекс
Юрниекс
   111 / 808
23 июля в 14:15
Да..не везет Пищевику.Вечно гранды попадаются. Сент Гален,Легия...Грозный Тун...Тут и Реал в штаны бы наложил от такого жребия...Мы все понимаем, и не ждем от хрюшек победы...и даже ничьи. Проигрыш с счетом меньше чем 0-7, и меньше чем 1-18, в двух матчам,будет считаться успехом.
blitz
blitz
   277 / 808
23 июля в 13:52
Опять спартак останется без евротрофея!
oFANATo
oFANATo
   75 / 808
23 июля в 13:49
Кононов, Тун не будет смотреть на отсутствие трофеев у пищевика.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил Comentarios
   194 / 808
23 июля в 13:45
Нафиг вообще ЛЕ тогда проводить.. 1е место сразу тем у кого бюджет больше..
...что и пытаются сделать в последнее время культурностоличные...
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 808
23 июля в 13:25
Удачи Спартаку .
mihaluch
mihaluch
   73 / 808
23 июля в 13:20
Матч будет тяжёлым, т.к. Федун ещё не вышел на международный судейский уровень.
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   57 / 808
23 июля в 13:10
Пиджаку по силам пройти этого гранда. 🤣
Mike_smile
Mike_smile
   696 / 808
23 июля в 12:58
Сразу подстелил себе соломку...
Comentarios
Comentarios
   293 / 808
23 июля в 12:54
Нафиг вообще ЛЕ тогда проводить.. 1е место сразу тем у кого бюджет больше..
VIPded
VIPded
   41 / 808
23 июля в 12:54
Желаю Спартаку пройти Тун. Иначе девизом его сезона станет фраза про лосося и тунца...
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 808
23 июля в 12:53
Уже соломку себе стелит.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Miaf
   9 / 808
23 июля в 12:47
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
       336 / 808
    23 июля в 12:36
    короче Кононов намекнул, что Спартак не пройдет Тун
    С детства за Тун
    С детства за Тун
       17 / 808
    23 июля в 12:33
    Как же ты пиджак без ручных судей то будешь.
    Miaf
    Miaf
       43 / 808
    23 июля в 12:29
    Правильно, надо смотреть на тренера, который со Спартаком ничего, подчеркиваю ничего не добился.
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