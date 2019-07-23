Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал переход полузащитника в катарский клуб «Аль-Гарафа».

Есть такая поговорка «один в поле не воин». Ханни не был тем игроком, без которого «Спартак» не мог бы обойтись. Что предыдущий тренер, Массимо Каррера, не особо его видел в составе и не давал ему много играть, что Олег Кононов тоже немного его заявлял. Но, на мой взгляд, он квалифицированный футболист. Для того состава, каким сейчас играет «Спартак» — это не худшая фигура.

К сожалению, нынешняя команда сегодня не претендент на золото. Нужно укрепление — профессионалы. Ташаев, Ломовицкий — это не уровень «Спартака». И Ханни был не худшим среди тех, кто играл и играет сейчас. Просто Ханни и Попов не нашли себя в «Спартаке».