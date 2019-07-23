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Ловчев: «Ташаев, Ломовицкий — это не уровень „Спартака“»

23 июля 2019, 12:23

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал переход полузащитника Софьяна Ханни в катарский клуб «Аль-Гарафа»

Есть такая поговорка «один в поле не воин». Ханни не был тем игроком, без которого «Спартак» не мог бы обойтись. Что предыдущий тренер, Массимо Каррера, не особо его видел в составе и не давал ему много играть, что Олег Кононов тоже немного его заявлял. Но, на мой взгляд, он квалифицированный футболист. Для того состава, каким сейчас играет «Спартак» — это не худшая фигура.

К сожалению, нынешняя команда сегодня не претендент на золото. Нужно укрепление — профессионалы. Ташаев, Ломовицкий — это не уровень «Спартака». И Ханни был не худшим среди тех, кто играл и играет сейчас. Просто Ханни и Попов не нашли себя в «Спартаке».

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Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
   299 / 808
24 июля в 09:36
а сколько лет Ташаеву и Лому? может рано ставить крест,дклая такие выводы? своя молодёжь будет расти только в сильном,квалифицированном составе,посему здесь проблема не в них,а в политике руководства кб!
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   514 / 808
23 июля в 21:36
ахаха, когда Ташаев выступал за Динамо приличный футбол показывал, по-моему даже кандидатом в сборную был какое-то время. А в Спартаке как подменили его))
pomor45
pomor45
   125 / 808
23 июля в 20:57
Ломовицкий только вчера был будущим не только Спартака, но и сборной, а сегодня уже не уровень Спартака.
VV V
VV V
   485 / 808
23 июля в 19:00
Уровень Спартака это Кариоки (60 штук, купленные крупным оптом), "которые все гениальны"-так говорил "гений мясной селекции-ВОрелик".
cska1948
cska1948
   47 / 808
23 июля в 18:32
Не уровень СпаМа, который Ловчев имеет ввиду, руководство сегодняшнего СпаМа. А как говориться: "По Сеньке и шапка!"
SHMEL
SHMEL
   80 / 808
23 июля в 18:29
Пора Евгению Серафимовичу осознать истинный уровень спартака и признать,что эти двое и многие другие и есть уровень свиноматок.Дно оно и в РПЛ дно.
112910415
112910415
   81 / 808
23 июля в 17:38
да, малость не те ребята
Bладимиp
Bладимиp
   29 / 808
23 июля в 16:13
Куровень спартака кононов, симонян и рейнгольд.
mihaluch
mihaluch
   73 / 808
23 июля в 15:22
Федуну дешевле вкладывать в судей,чем в высококлассных футболистов.
Юрниекс
Юрниекс
   111 / 808
23 июля в 14:52
Уровень спартака- Москалев..
С детства за Тун
С детства за Тун
   17 / 808
23 июля в 14:05
Скоро уровень пищевика покажет Тун.
Байкал-38
Байкал-38
   12 / 808
23 июля в 13:59
Поэтому был куплен Баду, вот он настоящий уровень Спартака!!!
oFANATo
oFANATo
   75 / 808
23 июля в 13:57
Все кто уходят из спартака уходят за трофеями. Вот и Ханни ушел за трофеями.
Faustello
Faustello
   1 / 808
23 июля в 13:28
Сонька сбежала потому что Спартачей начал Омон отоваривать, думает:
- да ну нахер!
Palex
Palex ответил морозз
   153 / 808
23 июля в 13:26
Ты считаешь, что Ловчев в футболе, хуже тебя разбирается?
морозз
морозз
   19 / 808
23 июля в 13:21
Спартаковские старпёры оракулы что то сильно активизировались в последнее время! И то им не туда и это им никак, болтологи!
Ещё конечно в дует к Ловчеву не хватает отмороженного на всю голову Гену Орлова, вот где была бы супер связка по выносу мозга!
STVA 1
STVA 1
   67 / 808
23 июля в 13:19
Главное Цорн в поряде !!!Захламит итак захламлённый Измайловым Спартак и свалит с чувством выполненного долга)))
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   168 / 808
23 июля в 13:17
а как спартаковские тут визжали, что Ташаев станет лучшим игроком России после перехода в Спартак)) ЖАЖАЖАЖА
Дилетанты
dino-hsv
dino-hsv
   217 / 808
23 июля в 12:37
может все-таки пора понять, что сам спартак нынче не "уровня спартака"? всем же известно, что первый шаг к решению проблемы - признание существования этой проблемы. а в спартаке упорно не хотят признавать, что они - середняк. быстрее бы приняли себя такими, какие есть - быстрее бы сделали обратный шаг в лидеры
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   336 / 808
23 июля в 12:34
набрали балласт, теперь не знают как от него избавиться.
13 RUS
13 RUS
   118 / 808
23 июля в 12:32
Как теперь жиголо без софьи жить будет?
FROLL 001
FROLL 001
   2 / 808
23 июля в 12:26
Зато пиджак и всякая шушера ввиде Цорна, впаривающая Федуну всякий шлак, в самый раз. Гыгыгы
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