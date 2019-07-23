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Кержаков рассказал о «Туне» и швейцарском футболе

23 июля 2019, 13:48
ТунЛоготип футбольный клуб Тун-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак08.08.2019 в 03:00 Не начался

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков поделился ожиданиями от противостояния «Спартака» и «Туна» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.

Всё очень быстро меняется, и если качество поля у “Туна” осталось таким же, то это искусственный газон не лучшего качества. Стадион маленький, похож чем-то на стадион в Раменском. В то время, когда я играл в Швейцарии, “Тун” был аутсайдером, а в прошлом году занял 4-е место. Дело в том, что составы команд быстро меняются, и чемпионат Швейцарии очень непредсказуемый. Команда может проиграть аутсайдеру и быть в конце, а потом обыграть лидера. Все команды очень похожи, и все стараются играть в футбол.

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Все комментарии
Denkuz
Denkuz
   20 / 808
23 июля в 15:58
Даже из этого понятно, что Тун вынесет спартак.
sir_Alex
sir_Alex
   26 / 808
23 июля в 15:00
Информативно)))
cska plus
cska plus
   13 / 808
23 июля в 14:34
    mihaluch
    mihaluch
       73 / 808
    23 июля в 14:21
    Если "Спартак" не пройдёт "Тун",то это послужит доказательством использования во внутреннем чемпионате административного ресурса.
    FROLL 001
    FROLL 001
       2 / 808
    23 июля в 14:15
    Буду болеть за более сильного соперника. Это будет Тун. Гыгыгы
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич
       244 / 808
    23 июля в 14:14
    Спартак тоже иногда старается играть в футбол.
    КЭТиК
    КЭТиК
       140 / 808
    23 июля в 14:01
    Как-то не часто там лидеров обыгрывают.
    blitz
    blitz
       277 / 808
    23 июля в 13:55
    Если семинулевые не пройдут Тун, то останется только расформироваться.
    С детства за Тун
    С детства за Тун
       17 / 808
    23 июля в 13:49
    ФК Тун VS ФК Федун
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