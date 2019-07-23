Кержаков рассказал о «Туне» и швейцарском футболе

Бывший нападающий сборной России поделился ожиданиями от противостояния «Спартака» и «Туна» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.

Всё очень быстро меняется, и если качество поля у “Туна” осталось таким же, то это искусственный газон не лучшего качества. Стадион маленький, похож чем-то на стадион в Раменском. В то время, когда я играл в Швейцарии, “Тун” был аутсайдером, а в прошлом году занял 4-е место. Дело в том, что составы команд быстро меняются, и чемпионат Швейцарии очень непредсказуемый. Команда может проиграть аутсайдеру и быть в конце, а потом обыграть лидера. Все команды очень похожи, и все стараются играть в футбол.