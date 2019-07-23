Нигматуллин: «„Спартак“ хотел избавиться от Ханни»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал уход хавбека .

«Спартак» хотел избавиться от Ханни, поэтому, несомненно, это плюс для «красно-белых» в том плане, что освободилось место, и они могут взять футболиста, которого они реально хотят и на которого будет рассчитывать тренер. На Ханни наставник команды не рассчитывал во-первых, по спортивным показателям, во-вторых, Ханни довольно высокооплачиваемый игрок, и его продажа помогла финансово разгрузить клубную ведомость.

Ханни достаточно ярко выглядел в тени своей команды. Он не смог выделиться своими способностями.