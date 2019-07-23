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Нигматуллин: «„Спартак“ хотел избавиться от Ханни»

23 июля 2019, 13:19

Бывший футболист «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал уход хавбека Софьяна Ханни.

«Спартак» хотел избавиться от Ханни, поэтому, несомненно, это плюс для «красно-белых» в том плане, что освободилось место, и они могут взять футболиста, которого они реально хотят и на которого будет рассчитывать тренер. На Ханни наставник команды не рассчитывал во-первых, по спортивным показателям, во-вторых, Ханни довольно высокооплачиваемый игрок, и его продажа помогла финансово разгрузить клубную ведомость.

Ханни достаточно ярко выглядел в тени своей команды. Он не смог выделиться своими способностями.

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Omaxa
Omaxa
   52 / 808
23 июля в 16:17
От последней дорогой надежды избавились.
С детства за Тун
С детства за Тун
   17 / 808
23 июля в 13:37
Избавились от дорогого балласта, теперь Прядкину младшему можно еще штук пять Баду привезти.
Faustello
Faustello
   1 / 808
23 июля в 13:33
Ждём более красочные высказывания от старины Рейнгольда.
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