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Сутормин: «„Оренбург“ - ступенька в сборную, а „Зенит“ - ступенище!»

23 июля 2019, 10:59
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин оценил свою игру в матче с «Сочи» и рассказал о желании попасть в сборную России.

Перед игрой с „Сочи“ пришли на установку, там увидел, что выйду в старте. Не нервничал, а просто понимал, что надо выйти и сыграть в свой футбол. Да, в первом тайме оказалось непросто — «Сочи» мало зон предоставлял. Хорошо, что забили, после чего появилось пространство и вообще хорошая игра пошла. Но и тревожно бывало. Лучше до такого не доводить, использовать свои моменты, и всё будет хорошо. Смело иду в обводку? Всегда так старался играть. Просто с каждым матчем в «Зените», надеюсь, буду чувствовать себя увереннее.

В сборной теперь быстрее обратят на меня внимание? Когда хорошо играл в «Оренбурге», оттуда и попал в расширенный список. На этом, конечно, не хочется останавливаться. Мой предыдущий клуб был ступенькой, чтобы попасть в сборную, а «Зенит» в этом смысле — ступенище! Всё зависит от меня самого. Но цель попасть в сборную, само собой, есть.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   4 / 808
23 июля в 23:21
"Оренбург" - бакланчик, а "Зенит" - бакланище!
Caniggia
Caniggia
   34 / 808
23 июля в 15:48
Оренбург - ступенька в сборную, Зенит - большой шаг к завершению карьеры.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил FROLL 001
   199 / 808
23 июля в 15:11
Это каким образом интересно???Вы считаете,что в ЛЧ он будет игроком основы или так,ляпнули,чтоб разбавить???
Faustello
Faustello
   1 / 808
23 июля в 12:59
Оренбург - ступенька в сборную, а Зенит - СКАМЕИЩЕ )))
Z. Kramer
Z. Kramer
   154 / 808
23 июля в 12:41
Загнался парень сильно по поводу сборной, пока там тараканище - нечего туда стремиться, а то будет позорище на Чемпионате Европище
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   173 / 808
23 июля в 12:30
В нашей сборной и без тебя полно всякого сутормина. Тебя еще не хватало.
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 808
23 июля в 11:50
Удачи .
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   151 / 808
23 июля в 11:42
в Рубине лифтом пользуются
FROLL 001
FROLL 001
   2 / 808
23 июля в 11:39
В Зените быстрее заметят европейские клубе. Гыгыгы
sir_Alex
sir_Alex
   26 / 808
23 июля в 11:23
Эйфория пройдёт быстро)))
LOpp
LOpp
   15 / 808
23 июля в 11:07
Old16
Old16
23 июля в 11:07
Заболотный 2. Пару бестолковых игр и на скамью
112910415
112910415
   81 / 808
23 июля в 11:06
неужели - ступенище ?
в Зените новичок на поле выходит редко, всё больше в запасе..
а со скамейки в сборную сложно попасть.
ступенище ?
ступил, короче !
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 808
23 июля в 11:03
Ступенька в туалетище
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