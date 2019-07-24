Сако требует с ВАДА 13 млн фунтов за ущерб, нанесенный карьере

Защитник «Кристал Пэлас» Мамаду Сако подал иск в суд на Всемирное антидопинговое агенство на 13 млн фунтов.
Напомним, в апреле 2016 Сако провалил допинг-тест после матча «Ливерпуля» против «Манчестер Юнайтед». Игрок был отстранен от футбола, а также не попал в заявку сборной Франции на Евро-2016.
После долгих разбирательств УЕФА удалось установить, что вещество, найденное в крови француза не является запрещенным. Игрок был оправдан, но не набрав былой формы, был продан главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом в «Кристал Пэлас».
Внезапно выяснилось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишилось всех образцов проб спортсменов, выступавших за сборную США с 1990 по 2016 годы. В агентстве объяснили, что это стало результатом оплошности уборщицы, которая случайно уронила стеллажи с пробами американских спортсменов и все 30 тысяч пробирок разбились вдребезги.
Об уничтожении в WADA всех допинг-проб американских спортсменов сообщило британское агентство BBC.
«В результате неосторожных действий сотрудницы клининговой компании, Всемирное антидопинговое агенстово (WADA) лишилось всех образцов проб американских спортсменов, выступавших за сборную США с 1990 года» - передаёт BBC.
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Все что нужно знать об этой подконтрольной США организации.
Внезапно выяснилось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишилось всех образцов проб спортсменов, выступавших за сборную США с 1990 по 2016 годы. В агентстве объяснили, что это стало результатом оплошности уборщицы, которая случайно уронила стеллажи с пробами американских спортсменов и все 30 тысяч пробирок разбились вдребезги.
Об уничтожении в WADA всех допинг-проб американских спортсменов сообщило британское агентство BBC.
«В результате неосторожных действий сотрудницы клининговой компании, Всемирное антидопинговое агенстово (WADA) лишилось всех образцов проб американских спортсменов, выступавших за сборную США с 1990 года» - передаёт BBC.
______________
Все что нужно знать об этой подконтрольной США организации.
А на деле, - бумажка бьёт бумажку и бумажкой погоняет..:))
Всё погрязло в юридической круговерти..:))
А на деле, - бумажка бьёт бумажку и бумажкой погоняет..:))
Всё погрязло в юридической круговерти..:))