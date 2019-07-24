Сако требует с ВАДА 13 млн фунтов за ущерб, нанесенный карьере

24 июля 2019, 18:08

Защитник «Кристал Пэлас» подал иск в суд на Всемирное антидопинговое агенство на 13 млн фунтов.

Напомним, в апреле 2016 Сако провалил допинг-тест после матча «Ливерпуля» против «Манчестер Юнайтед». Игрок был отстранен от футбола, а также не попал в заявку сборной Франции на Евро-2016.