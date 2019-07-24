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Сако требует с ВАДА 13 млн фунтов за ущерб, нанесенный карьере

24 июля 2019, 18:08

Защитник «Кристал Пэлас» Мамаду Сако подал иск в суд на Всемирное антидопинговое агенство на 13 млн фунтов.

Напомним, в апреле 2016 Сако провалил допинг-тест после матча «Ливерпуля» против «Манчестер Юнайтед». Игрок был отстранен от футбола, а также не попал в заявку сборной Франции на Евро-2016. 

После долгих разбирательств УЕФА удалось установить, что вещество, найденное в крови француза не является запрещенным. Игрок был оправдан, но не набрав былой формы, был продан главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом в «Кристал Пэлас». 

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
   26 / 808
вчера в 08:47
Сколько-то дадут, не 13, конечно.
шyм
шyм
   522 / 808
вчера в 02:58
Правильно что требует, хороший был защитник когда Клопп только пришел
ХУБУЛ
ХУБУЛ
   233 / 808
24 июля в 23:17
Вот черти поганые, испортили человеку карьеру.
nautilus163
nautilus163
   131 / 808
24 июля в 22:44
Даёшь ПОХОРОНЫ ВАДика!
Apsny
Apsny
   528 / 808
24 июля в 21:25
Политика такая грязная вещь.
311
311
   38 / 808
24 июля в 20:53
Давай мочи их, Мамаду! Давно пора прижать их к стенке вместе с Родченковым!)
Romeo 777
Romeo 777
   179 / 808
24 июля в 20:41
Всё правильно делает.
RIR68
RIR68
   69 / 808
24 июля в 20:40
молодец, чернявенький!!!
NGYRZ
NGYRZ
   28 / 808
24 июля в 20:32
Уборщица случайно уничтожила допинг пробы спортсменов США за последние 26 лет.

Внезапно выяснилось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишилось всех образцов проб спортсменов, выступавших за сборную США с 1990 по 2016 годы. В агентстве объяснили, что это стало результатом оплошности уборщицы, которая случайно уронила стеллажи с пробами американских спортсменов и все 30 тысяч пробирок разбились вдребезги.

Об уничтожении в WADA всех допинг-проб американских спортсменов сообщило британское агентство BBC.

«В результате неосторожных действий сотрудницы клининговой компании, Всемирное антидопинговое агенстово (WADA) лишилось всех образцов проб американских спортсменов, выступавших за сборную США с 1990 года» - передаёт BBC.

______________

Все что нужно знать об этой подконтрольной США организации.
Glodor
Glodor
   63 / 808
24 июля в 20:20
Хоть один набрался смелости.
NGYRZ
NGYRZ
   28 / 808
24 июля в 20:03
Все правильно. надо еще больше требовать с этой вшивой организации.
abramjan
abramjan
   306 / 808
24 июля в 19:56
а в это время меся кушает соматропин и ему за это золотые мячи дают...
particular
particular ответил NbKA555
   7 / 808
24 июля в 19:35
Добротный защитник！Удачи,несправедливость повсюду
Грани справедливости и здравого смысла стали размыты...
А на деле, - бумажка бьёт бумажку и бумажкой погоняет..:))
Всё погрязло в юридической круговерти..:))
Carradona
Carradona
   452 / 808
24 июля в 19:35
Клопп конечно его не за это продал что озвучено выше, а за его наплевательское отношение к тренеровочному процессу, режиму, и длинный язык. Клоппу нужна атмосфера в команде, поэтому он сразу избавился от Балло и Сако.
VIPded
VIPded
   41 / 808
24 июля в 19:27
Пора бы и России иск к ВАДА учинить...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Байкал-38
   11 / 808
24 июля в 19:23
ВАДА надо судить в Гааге!
Точно!!! А то кто то жрет допинг прикрываясь терапевтическими исключениями, а кого то за безвредный мельдоний наказывают!!!
Байкал-38
Байкал-38
   12 / 808
24 июля в 19:09
ВАДА надо судить в Гааге!
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   273 / 808
24 июля в 19:04
Да загубили ему карьеру имеет право просить ешё больше денег.
holms918
holms918
   414 / 808
24 июля в 19:03
Восстановить справедливость немедленно!
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 808
24 июля в 18:35
Не дадут свершиться прецеденту.
Caniggia
Caniggia
   34 / 808
24 июля в 18:34
Ну вообще-то он чертовски прав! Карьера поломана кретинами из ВАДА. Но добьётся ли он справедливости? Наверняка, хоть и вряд ли в полной мере по своему иску. Если бы подобное с кем то произошло в России, то судился бы чел до конца жизни и хрен бы чего отсудил, только потратился бы немерено на все судебные издержки, угробив при этом свои нервы и здоровье.
cska plus
cska plus
   13 / 808
24 июля в 18:32
Мамаду просто обязан помиру пустить это фальшивое англосаксонское террористическое учреждение.
Bладимиp
Bладимиp
   29 / 808
24 июля в 18:14
Пора наказать эту клоаку.
NbKA555
NbKA555
   165 / 808
24 июля в 18:11
Добротный защитник！Удачи,несправедливость повсюду
Atist
Atist
   37 / 808
24 июля в 18:09
Удачи выиграть это дело!
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