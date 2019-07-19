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УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы

сегодня, 09:39

УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы из-за организации клубом договорных матчей в чемпионате Бельгии.

Согласно статье 4.02 регламента турнира, УЕФА может опираться на то или иное решение национальной или международной спортивной организации, а также арбитражного или государственного суда. Было принято во внимание, что УЕФА изо всех сил борется с договорными матчами, которые являются серьезной проблемой современного спорта, а также тот факт, что Федерация Футбола Бельгии после решения БАС убрала «Мехелен» из списка участников клубных турниров УЕФА в сезоне 2019/20. Апелляционная инстанция УЕФА признала решение ФФБ и БАС отстранить «Мехелен» от участия в турнирах УЕФА и аннулировала свое решение от 15 июля согласно статье 4.02 регламента Лиги Европы.

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M
   82 / 803
сегодня в 11:47
А что тогда реал, барсу, челси, мс, мю, ливер, не отстранили? Или ток бедные клубы ради показухи и то что якобы работают?
Faustello
Faustello ответил FROLL 001
   11 / 803
сегодня в 11:40
Надо свиней расформировать. Будет только польза для нашего чемпионата. Гыгыгы
И Егорова с его командой расформировать.
beefs
beefs
   135 / 803
сегодня в 11:22
А когда судья подсуживает (результативно ошибается) это договорной матч?
FROLL 001
FROLL 001
   19 / 803
сегодня в 10:46
Надо свиней расформировать. Будет только польза для нашего чемпионата. Гыгыгы
Тага Дага
Тага Дага
   237 / 803
сегодня в 10:41
Вредно много выпивать. ....
Foxes
Foxes
   201 / 803
сегодня в 10:07
Кто теперь вместо них сыграет?
Zenit_84
Zenit_84
   114 / 803
сегодня в 09:47
Прощай, Мехелен! Там половину команд туда же можно отправить
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   112 / 803
сегодня в 09:46
Главное у нас есть легенда дырофеев43 и он не подведет,будет цирк в 6 матчах))) ОРУ!!
В еврокубках бессилен
В еврокубках бессилен
   124 / 803
сегодня в 09:43
Тарасовку тоже надо отстранить за договорняки и подкуп судей. Хотя, скоро ее итак отстранит какой-нибудь гранд с Кипра, или Люксембурга.
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   112 / 803
сегодня в 09:40
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