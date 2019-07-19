УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы из-за организации клубом договорных матчей в чемпионате Бельгии.

Согласно статье 4.02 регламента турнира, УЕФА может опираться на то или иное решение национальной или международной спортивной организации, а также арбитражного или государственного суда. Было принято во внимание, что УЕФА изо всех сил борется с договорными матчами, которые являются серьезной проблемой современного спорта, а также тот факт, что Федерация Футбола Бельгии после решения БАС убрала «Мехелен» из списка участников клубных турниров УЕФА в сезоне 2019/20. Апелляционная инстанция УЕФА признала решение ФФБ и БАС отстранить «Мехелен» от участия в турнирах УЕФА и аннулировала свое решение от 15 июля согласно статье 4.02 регламента Лиги Европы.