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Рамоса оштрафовали на 250 тысяч евро за незаконную вырубку деревьев

вчера, 18:58

Капитан «Реала» Серхио Рамос получил штраф за незаконную вырубку деревьев. Наказанию подверглась компания Aguileña de Inversiones Sociedad Anónima, владельцем которой является футболист. Предприятие срубило на своей частной территории около 90 старых деревьев, среди которых были сосны, тополя и столетние дубы, что, как выяснилось, было сделано незаконно. На компанию был наложен штраф в размере 250 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз получил штраф за футбольные ставки.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   88 / 796
вчера в 23:00
То-то я чую дышать все тяжелее и тяжелее, а это Рамос в свободное от основной работы время вредительствует.
dzvinka
dzvinka
   112 / 796
вчера в 22:39
Рамос взялся за себе подобных... канибал чертов)))
dimagas1
dimagas1 ответил Артемкa
   123 / 796
вчера в 21:31
Правильно будет, если штраф 250 тысяч евро и посадить 900 деревьев, как написал Руслан
А еще правильнее 250т штраф,900 деревьев и снести хату Рамосу)))
Тага Дага
Тага Дага ответил Эллочка
   233 / 796
вчера в 21:18
Рамос...
Артемкa
Артемкa ответил Так Себе Аналитик
   244 / 796
вчера в 21:03
Это бред, саженцы копейки стоят, правильно наказали
Правильно будет, если штраф 250 тысяч евро и посадить 900 деревьев, как написал Руслан
Faustello
Faustello
   10 / 796
вчера в 20:23
Аха, Рамос никак не успокоится, на поле всех срубает и в хозяйстве рубит все что видит )))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Ruslan3132
   5 / 796
вчера в 20:22
В смысле польза? Просто многим деревьям там по 100 лет было минимум наверняка, а теперь что? Кто их вернёт? Зарплата чиновников от штрафа не зависит, деньги ушли в бюджет.
Incredulous
Incredulous ответил ArtNow
   113 / 796
вчера в 20:19
За реал одни уголовники играют отвечаю
    Ruslan3132
    Ruslan3132 ответил Так Себе Аналитик
       320 / 796
    вчера в 20:16
    Это бред, саженцы копейки стоят, правильно наказали
    польза кому от этого штрафа? Пострадала, как я понял, Природа Испании, а наварились Чинуши Испании. Смысл? Тупо наказать Рамоса? Какая разница что сколько стоит, если вместо 90 деревьев он посадит 900, а это восстановление утраченного природой баланса. Если уж они радеют именно за нее.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Ruslan3132
       5 / 796
    вчера в 20:12
    Это бред, саженцы копейки стоят, правильно наказали
    Giriilou
    Giriilou
    вчера в 19:55
    Я то думал, судя по заголовку, что он Дзюбу сломал)
    dimagas1
    dimagas1 ответил ArtNow
       123 / 796
    вчера в 19:51
    За реал одни уголовники играют отвечаю
    Век воли не видать)))
    ArtNow
    ArtNow
       584 / 796
    вчера в 19:51
    За реал одни уголовники играют отвечаю
    dimagas1
    dimagas1
       123 / 796
    вчера в 19:50
    Пилораму открыл)))
    cevin cigan
    cevin cigan
       75 / 796
    вчера в 19:46
    Зато Коко с Мамаем рубят лес вполне легально!
    ДАША Д
    ДАША Д
       182 / 796
    вчера в 19:39
    Зато теперь можно спокойно строить.
    Эллочка
    Эллочка ответил Тага Дага
       46 / 796
    вчера в 19:34
    Он еще и вредитель...костолом и лесоруб,посадить на лет 5 с...а
    пилорамос
    Тага Дага
    Тага Дага
       233 / 796
    вчера в 19:30
    Он еще и вредитель...костолом и лесоруб,посадить на лет 5 с...а
    Ruslan3132
    Ruslan3132
       320 / 796
    вчера в 19:05
    куда штраф уйдет? лучше заставили бы посадить, например, 900 деревьев взамен на какой то выделенной территории.
    Эллочка
    Эллочка ответил da da da
       46 / 796
    вчера в 19:05
    Реал портит людей,Рамос в Севилье таким не был.
    и это еще не спартак
    da da da
    da da da
       309 / 796
    вчера в 19:01
    Реал портит людей,Рамос в Севилье таким не был.
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