Рамоса оштрафовали на 250 тысяч евро за незаконную вырубку деревьев

вчера, 18:58

Капитан «Реала» получил штраф за незаконную вырубку деревьев. Наказанию подверглась компания Aguileña de Inversiones Sociedad Anónima, владельцем которой является футболист. Предприятие срубило на своей частной территории около 90 старых деревьев, среди которых были сосны, тополя и столетние дубы, что, как выяснилось, было сделано незаконно. На компанию был наложен штраф в размере 250 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз получил штраф за футбольные ставки.