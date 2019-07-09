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РФС отстранил спортивного директора «Ротора» от футбола на месяц

сегодня, 16:50

Глава комитета по этике Семен Андреев сообщил, что РФС отстранил спортивного директора волгоградского «Ротора» Эдуарда Панасюка от футбольной деятельности на один месяц. 

Отстранение связано с поведением Панасюка после матча 38-го тура ФНЛ сезона-2018/19 против «Чертаново» (1:2). Согласно заключению КДК РФС, спортивный директор «Ротора» без разрешения вошел в судейскую комнату, начал оскорблять арбитров, угрожать им, кинул в их сторону радиоприемник, также Панасюк нанес материальный ущерб, сломав стол в помещении. Спортивный директор не был включен в заявочный лист для участия в соревнованиях, в связи с этим он не входил в юрисдикцию КДК, поэтому комитет обратился к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой направить на рассмотрение комитетом по этике дело Панасюка.

Комитет по этике детально рассмотрел этот вопрос и принял решение: отстранить Панасюка от любой футбольной деятельности на один месяц, также спортивной директор «Ротора» получил штраф размером 50 тыс. рублей. Мы направим соответствующее письмо в клуб с предупреждением о неправомерности таких действий со стороны спортивного директора. Решение об отстранении можно обжаловать в течение трех дней, после этого наказание вступит в силу.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   3 / 742
сегодня в 17:14
Люблю Волгоград!
cska plus
cska plus
   15 / 742
сегодня в 16:59
Надо отдубасить судей.
Аксинья
Аксинья
   18 / 742
сегодня в 16:59
Кокоринская школа...
Павел Амурский
Павел Амурский
   69 / 742
сегодня в 16:53
Нисколько спортивного директора осуждать нельзя, только потому, что Ротор играл с филиалом спартака, а это значит, что судейский беспредел там точно был.
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