РФС отстранил спортивного директора «Ротора» от футбола на месяц

Глава комитета по этике Семен Андреев сообщил, что РФС отстранил спортивного директора волгоградского «Ротора» Эдуарда Панасюка от футбольной деятельности на один месяц.
Отстранение связано с поведением Панасюка после матча 38-го тура ФНЛ сезона-2018/19 против «Чертаново» (1:2). Согласно заключению КДК РФС, спортивный директор «Ротора» без разрешения вошел в судейскую комнату, начал оскорблять арбитров, угрожать им, кинул в их сторону радиоприемник, также Панасюк нанес материальный ущерб, сломав стол в помещении. Спортивный директор не был включен в заявочный лист для участия в соревнованиях, в связи с этим он не входил в юрисдикцию КДК, поэтому комитет обратился к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой направить на рассмотрение комитетом по этике дело Панасюка.
Комитет по этике детально рассмотрел этот вопрос и принял решение: отстранить Панасюка от любой футбольной деятельности на один месяц, также спортивной директор «Ротора» получил штраф размером 50 тыс. рублей. Мы направим соответствующее письмо в клуб с предупреждением о неправомерности таких действий со стороны спортивного директора. Решение об отстранении можно обжаловать в течение трех дней, после этого наказание вступит в силу.