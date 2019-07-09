РФС отстранил спортивного директора «Ротора» от футбола на месяц

сегодня, 16:50

Глава комитета по этике Семен Андреев сообщил, что РФС отстранил спортивного директора волгоградского «Ротора» Эдуарда Панасюка от футбольной деятельности на один месяц.

Отстранение связано с поведением Панасюка после матча 38-го тура ФНЛ сезона-2018/19 против «Чертаново» (1:2). Согласно заключению КДК РФС , спортивный директор «Ротора» без разрешения вошел в судейскую комнату, начал оскорблять арбитров, угрожать им, кинул в их сторону радиоприемник, также Панасюк нанес материальный ущерб, сломав стол в помещении. Спортивный директор не был включен в заявочный лист для участия в соревнованиях, в связи с этим он не входил в юрисдикцию КДК , поэтому комитет обратился к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой направить на рассмотрение комитетом по этике дело Панасюка.