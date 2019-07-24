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КОНМЕБОЛ оштрафовала и дисквалифицировала Месси на одну игру

24 июля 2019, 03:42

КОНМЕБОЛ приняла решение о наказании капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, который был удалён в матче за 3-е место на Кубке Америки, а позже обвинил южноамериканскую конфедерацию в коррупции, но в итоге принёс свои извинения.

Форвард «Барселоны» будет оштрафован на 1500 долларов и дисквалифицирован на один матч сборной Аргентины. Таким образом, Месси пропустит первый матч отборочного этапа ЧМ-2022.

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Raamtvall
Raamtvall
вчера в 18:06
Ну как обычно, отмолили мафиозника.
Сливки общества
Сливки общества
   385 / 808
24 июля в 20:48
Слишком лояльно.
БарсV
БарсV ответил shlifen
   404 / 808
24 июля в 11:41
Да уж. КОНМЕБОЛ дала жару... Если он сказал правду - за что наказание? А если нет - почему так мягко? Потому что извинился? А если бы он их благим матом покрыл, а потом извинился, это тоже не в счёт?? 1500 баксов Месси при его з.п. минут за 13-14 отбивает, мне кажется, он психовал и на камеру говорил, дольше =))) Понимаю что 2 года это была бы жесть и разборки на целый год, но 1 матч?? Изначально ожидал матча 3-4 дисквы, ну может 5... =(( Да уж боятся нынче задеть чувства Месси... =((
Сказал правду, которую никто не сказал и не скажет. Поэтому такое наказание. Но несмотря на то что правда, как то должны были отреагировать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 808
24 июля в 10:43
Изверги......
Могли бы ошштрафовать на 9 долларов и дисквалифицировать на 15 минут......
Так нет.....пошли на жесточайшее наказание.....
авито
авито
   402 / 808
24 июля в 09:53
Правда глаза колит конмебеловских утырков. Обвинять видите ли нельзя их в таких вещах. Месси нечего делать в этой организации! Шарашкина контора - конмебол!
Gelious
Gelious
   102 / 808
24 июля в 09:18
А нет, извините. Никакой не позор Ростову. Вот ЭТИ показали, КАК надо прогибаться. На одну игру за оскорбление все их вся голословными обвинениями и бойкот награждения. Да будь у вас право, вы и Золотой Мяч выдали б аргентинцу, походу, за такое.
Не спартак
Не спартак
   518 / 808
24 июля в 09:09
Напоминает наказание спартка в РФС.
Begemott
Begemott
   260 / 808
24 июля в 09:08
Штраф огромный, Месси придется брать кредит.
NGYRZ
NGYRZ
   28 / 808
24 июля в 08:40
президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа: критические высказывания в адрес Комнебол:

Наказание: исключен из совета Южноамериканской конфедерации футбола.

Месси обвинение КОНМЕБОЛ и судей в коррупции:

Наказание: 1 матч дисквы и смешные 1,5 тыс. долларов.

___________

Все что нужно знать о покровителях Месси в футболе!
амурец
амурец
   129 / 808
24 июля в 07:49
да уж то ли Конмебол боится Месси, то ли Месси прав, но за такие слова, легонько пошлёпали, странно
abramjan
abramjan
   306 / 808
24 июля в 07:30
Это не комнебол а пиз....бол...одна игра это смешно
shlifen
shlifen
   90 / 808
24 июля в 07:29
Да уж. КОНМЕБОЛ дала жару... Если он сказал правду - за что наказание? А если нет - почему так мягко? Потому что извинился? А если бы он их благим матом покрыл, а потом извинился, это тоже не в счёт?? 1500 баксов Месси при его з.п. минут за 13-14 отбивает, мне кажется, он психовал и на камеру говорил, дольше =))) Понимаю что 2 года это была бы жесть и разборки на целый год, но 1 матч?? Изначально ожидал матча 3-4 дисквы, ну может 5... =(( Да уж боятся нынче задеть чувства Месси... =((
cska plus
cska plus
   13 / 808
24 июля в 06:58
Мало, гнома надо диквалифицировать пожизненно.
Caniggia
Caniggia
   34 / 808
24 июля в 06:38
Меська теперь действительно может считать себя героем всей Америки, как и вся Аргентина по праву теперь может считать, что позорно нагнула этот вшивый конмЕБОЛ.
NGYRZ
NGYRZ
   28 / 808
24 июля в 06:23
Офигеть....!

Теперь вы понимаете, как получил свое звание "лучшего игрока турнира" Месси на Копа Америки2015 с одним пенальти за весь турнир.

В одном Месси был видимо прав, это организация реально ПРОДАЖНАЯ!
Об нее вытерли ноги, а она встала, отряхнулась и пошла дальше.

Даже не представляю, чтобы в на Чемпионате Европы, в Уефа, игрок оскорбившись и обнинивший организацию в коррупции получил 1,5 тыс штрафа и никчемную дискву.


Не удивлюсь, если на Копа Америки 2020 которая пройдет в Аргентине, КОНМЕБОЛ возьмет Месси за ручку и отведет к финалу, в котором их соперники ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БУДУТ ПРОИГРАТЬ.


Копа Америки ЭТО ПОЗОР, А НЕ ТУРНИР!
beefs
beefs
   74 / 808
24 июля в 06:15
Легко отделался....
ДСА
ДСА
   128 / 808
24 июля в 05:42
Мягкое накпзание
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   226 / 808
24 июля в 05:35
полторы штуки это по божески)))
Байкал-38
Байкал-38
   12 / 808
24 июля в 04:59
Просто ужас какой то! "Грозная" организация.
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   32 / 808
24 июля в 04:31
Ну, собственно, этим она и показала, что действительно продажная организация. Вместо двух лет - одна игра дисквалификации. Месси был прав. А штраф в 1500 долларов вообще насмешкой выглядит.
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