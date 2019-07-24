КОНМЕБОЛ оштрафовала и дисквалифицировала Месси на одну игру

КОНМЕБОЛ приняла решение о наказании капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, который был удалён в матче за 3-е место на Кубке Америки, а позже обвинил южноамериканскую конфедерацию в коррупции, но в итоге принёс свои извинения.
Форвард «Барселоны» будет оштрафован на 1500 долларов и дисквалифицирован на один матч сборной Аргентины. Таким образом, Месси пропустит первый матч отборочного этапа ЧМ-2022.
Могли бы ошштрафовать на 9 долларов и дисквалифицировать на 15 минут......
Так нет.....пошли на жесточайшее наказание.....
Могли бы ошштрафовать на 9 долларов и дисквалифицировать на 15 минут......
Так нет.....пошли на жесточайшее наказание.....
Наказание: исключен из совета Южноамериканской конфедерации футбола.
Месси обвинение КОНМЕБОЛ и судей в коррупции:
Наказание: 1 матч дисквы и смешные 1,5 тыс. долларов.
___________
Все что нужно знать о покровителях Месси в футболе!
Наказание: исключен из совета Южноамериканской конфедерации футбола.
Месси обвинение КОНМЕБОЛ и судей в коррупции:
Наказание: 1 матч дисквы и смешные 1,5 тыс. долларов.
___________
Все что нужно знать о покровителях Месси в футболе!
Теперь вы понимаете, как получил свое звание "лучшего игрока турнира" Месси на Копа Америки2015 с одним пенальти за весь турнир.
В одном Месси был видимо прав, это организация реально ПРОДАЖНАЯ!
Об нее вытерли ноги, а она встала, отряхнулась и пошла дальше.
Даже не представляю, чтобы в на Чемпионате Европы, в Уефа, игрок оскорбившись и обнинивший организацию в коррупции получил 1,5 тыс штрафа и никчемную дискву.
Не удивлюсь, если на Копа Америки 2020 которая пройдет в Аргентине, КОНМЕБОЛ возьмет Месси за ручку и отведет к финалу, в котором их соперники ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БУДУТ ПРОИГРАТЬ.
Копа Америки ЭТО ПОЗОР, А НЕ ТУРНИР!
Теперь вы понимаете, как получил свое звание "лучшего игрока турнира" Месси на Копа Америки2015 с одним пенальти за весь турнир.
В одном Месси был видимо прав, это организация реально ПРОДАЖНАЯ!
Об нее вытерли ноги, а она встала, отряхнулась и пошла дальше.
Даже не представляю, чтобы в на Чемпионате Европы, в Уефа, игрок оскорбившись и обнинивший организацию в коррупции получил 1,5 тыс штрафа и никчемную дискву.
Не удивлюсь, если на Копа Америки 2020 которая пройдет в Аргентине, КОНМЕБОЛ возьмет Месси за ручку и отведет к финалу, в котором их соперники ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БУДУТ ПРОИГРАТЬ.
Копа Америки ЭТО ПОЗОР, А НЕ ТУРНИР!