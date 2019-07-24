КОНМЕБОЛ оштрафовала и дисквалифицировала Месси на одну игру

24 июля 2019, 03:42

КОНМЕБОЛ приняла решение о наказании капитана сборной Аргентины , который был удалён в матче за 3-е место на Кубке Америки, а позже обвинил южноамериканскую конфедерацию в коррупции, но в итоге принёс свои извинения.