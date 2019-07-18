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Старридж дисквалифицирован на 6 недель за нарушение правил о ставках

вчера, 15:51

Нападающий Дэниел Старридж дисквалифицирован на 6 недель и оштрафован на 75 тысяч фунтов стерлингов за нарушение правил Футбольной Ассоциации (FA) о ставках.

Независимая комиссия по регулированию признала футболиста виновным по двум эпизодам из одиннадцати, которые ему вменялись.

Как следует из заявления комиссии, Старридж нарушил правила, когда попросил брата сделать ставку на свой возможный переход в «Севилью» и снабдил его инсайдерской информацией. Другие обвинения касались того, что Старридж предоставил закрытую информацию о своем возможном переходе в «Интер» и «Вест Бромвич», но эти эпизоды не были доказаны.

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Белорусский вокзал
Белорусский вокзал ответил Так Себе Аналитик
   371 / 811
вчера в 19:32
"Попросил брата сделать ставку на свой возможный переход в «Севилью» и снабдил его инсайдерской информацией" Оштрафован на 75 тыс, а сколько на ставке поднялся?) Остался ли в профите?)
Как он мог в профите остаться если в Севилью не переходил?
dzvinka
dzvinka ответил Так Себе Аналитик
   92 / 811
вчера в 18:06
"Попросил брата сделать ставку на свой возможный переход в «Севилью» и снабдил его инсайдерской информацией" Оштрафован на 75 тыс, а сколько на ставке поднялся?) Остался ли в профите?)
вот хохма если и брата кинул, если тот ставил на переход, и самого оштрафовали)))
судя по истории с вознаграждением за найденную собачку, думаю гдето так и было))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   94 / 811
вчера в 16:51
Трудно быть у воды и не напиться.
ДСА
ДСА
   127 / 811
вчера в 16:11
Многие так делают, но не всех ловят.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   8 / 811
вчера в 16:01
"Попросил брата сделать ставку на свой возможный переход в «Севилью» и снабдил его инсайдерской информацией"

Оштрафован на 75 тыс, а сколько на ставке поднялся?) Остался ли в профите?)
Don trambon
Don trambon
   75 / 811
вчера в 15:57
а в итоге в тюряжку перейдёт такими темпами)
STVA 1
STVA 1
   106 / 811
вчера в 15:55
Попал чувак
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