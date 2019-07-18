Старридж дисквалифицирован на 6 недель за нарушение правил о ставках

вчера, 15:51

Нападающий дисквалифицирован на 6 недель и оштрафован на 75 тысяч фунтов стерлингов за нарушение правил Футбольной Ассоциации (FA) о ставках.

Независимая комиссия по регулированию признала футболиста виновным по двум эпизодам из одиннадцати, которые ему вменялись.

Как следует из заявления комиссии, Старридж нарушил правила, когда попросил брата сделать ставку на свой возможный переход в «Севилью» и снабдил его инсайдерской информацией. Другие обвинения касались того, что Старридж предоставил закрытую информацию о своем возможном переходе в «Интер» и «Вест Бромвич», но эти эпизоды не были доказаны.