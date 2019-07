Экс-полузащитник «Ромы» и сборной Италии замечен в аэропорту Буэнос-Айреса.

Ожидается, что сегодня 36-летний хавбек подпишет краткосрочный контракт с «Бока Хуниорс».

#DeRossi in partenza per Buenos Aires 🇦🇷: “Un messaggio ai tifosi del #BocaJuniors? Ci sarà tempo per parlare. #Totti non mi ha detto nulla ieri, aveva il fiatone” @Clarin_deportes @TyCSports @DiarioOle @InfobaeDeportes pic.twitter.com/Kv0q8knufM