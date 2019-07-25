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Анчелотти похвалил Икарди и Хамеса

вчера, 04:37

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти высказался о двух потенциальных новичках клуба – полузащитнике «Реала» Хамесе Родригесе и форварде «Интера» Мауро Икарди.

Игрок вроде Хамеса, безусловно, мог бы помочь нам в завершении атак и с последним пасом.

На протяжении всей карьеры у меня были отличные нападающие: от Филиппо Индзаги до Златана Ибрагимовича. Икарди – прекрасный центрфорвард, как и Аркадиуш Милик.

Поляк, пожалуй, является более разносторонним игроком, хотя аргентинец более классно завершает атаки в штрафной соперника.

Но говорить сейчас об Икарди – значит, принижать качества Милика. Так или иначе, я уверен, что 31 августа мы все будем довольны нашим составом.

Ранее стало известно о том, что Икарди якобы дал согласие на переход в «Наполи»,

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   169 / 808
вчера в 10:30
если Икарди такой же отличный ЦФ,как и Молоко, то пусть идёт в Наполи. Как по мне, то поляку далеко до смазливого аргентинца, по всем параметрам.
cska plus
cska plus
   13 / 808
вчера в 04:41
Нахвалил Карло Икарди, теперь жена прибежит с новым улучшенным контрактом.
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