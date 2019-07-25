Анчелотти похвалил Икарди и Хамеса

Главный тренер «Наполи» высказался о двух потенциальных новичках клуба – полузащитнике «Реала» и форварде «Интера» .

Игрок вроде Хамеса, безусловно, мог бы помочь нам в завершении атак и с последним пасом.

На протяжении всей карьеры у меня были отличные нападающие: от Филиппо Индзаги до Златана Ибрагимовича. Икарди – прекрасный центрфорвард, как и Аркадиуш Милик.

Поляк, пожалуй, является более разносторонним игроком, хотя аргентинец более классно завершает атаки в штрафной соперника.

Но говорить сейчас об Икарди – значит, принижать качества Милика. Так или иначе, я уверен, что 31 августа мы все будем довольны нашим составом.