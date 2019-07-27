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Гвардиола: «Фоден — самый талантливый игрок из тех, что я видел»

сегодня, 09:43

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал своего полузащитника Фила Фодена самым талантливым игроком, который ему попадался.

Несмотря на то, что испанскому наставнику довелось поработать с Месси, Хави и Иньестой, он считает, что именно 19-летний Фоден может стать одним из лучших игроков в мире.

Я много раз говорил это во время пресс-конференций, но, возможно, не ему лично: он самый талантливый игрок, что я только видел как футболист или как тренер. У него есть все, чтобы стать одним из лучших игроков — и не только в Англии.

Его единственная проблема — это то, что его тренер порой не выпускает его в стартовом составе. Надеюсь, в будущем он сможет прибавить.

Он заслуживает играть постоянно, но он знает, за какую команду выступает, а с его конкурентами это непросто.

Ранее «Манчестер Сити» заявил, что Фодену уготована важная роль в планах Гвардиолы. 

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   211 / 836
сегодня в 18:49
а как же Месси,Иньеста,Хави - неужнто йоперный физрук их предал?!
Captain Paolo
Captain Paolo
сегодня в 14:14
Пеп с табой всё в порядке?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   165 / 836
сегодня в 11:00
Фодену надо снять лапшу с ушей и проситься в аренду.
cska plus
cska plus
   13 / 836
сегодня в 10:25
Расхваливает Пеп.
RMUKMU
RMUKMU
   262 / 836
сегодня в 10:17
Значит снова не будет играть.Прошлым летом после этих слов Фоден отыграл всего пару матчей.
Развивают талант, как это всегда умели делать при шейхах..
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