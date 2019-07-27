Гвардиола: «Фоден — самый талантливый игрок из тех, что я видел»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал своего полузащитника самым талантливым игроком, который ему попадался.

Несмотря на то, что испанскому наставнику довелось поработать с Месси, Хави и Иньестой, он считает, что именно 19-летний Фоден может стать одним из лучших игроков в мире.

Я много раз говорил это во время пресс-конференций, но, возможно, не ему лично: он самый талантливый игрок, что я только видел как футболист или как тренер. У него есть все, чтобы стать одним из лучших игроков — и не только в Англии.

Его единственная проблема — это то, что его тренер порой не выпускает его в стартовом составе. Надеюсь, в будущем он сможет прибавить.

Он заслуживает играть постоянно, но он знает, за какую команду выступает, а с его конкурентами это непросто.