Стерлинг: «Я был очень рад за „Ливерпуль“, но для нас АПЛ важнее ЛЧ»

Вингер «Манчестер Сити» отметил, что для его команды победа в Премьер-Лиге имеет большее значение, чем кубок Лиги чемпионов.

Я был очень рад за «Ливерпуль», за некоторых игроков, с которыми я знаком. Рад их победе в Лиге чемпионов.

То, что делали мы на протяжении прошлого сезона – каждый день, из недели в неделю – было чем-то исключительным.

Лига чемпионов имеет большое значение для нашего клуба, но наша главная цель – это победа в Премьер-Лиге.

АПЛ – это ваш хлеб с маслом. Лига чемпионов – привлекательный турнир, самый престижный, как говорят люди. Но в АПЛ тебе приходится изворачиваться каждые выходные. Играть на непростых стадионах. Выезжать против «Кристал Пэлас», «Бернли», что довольно трудно. Ты тратишь на это очень много времени и сил. Вот почему мы дорожим этим.

В новом сезоне нам будет сложнее, чем в предыдущем. Взять титул три раза подряд – серьёзнейший вызов для нас.