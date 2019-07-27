ГлавнаяНовости

Стерлинг: «Я был очень рад за „Ливерпуль“, но для нас АПЛ важнее ЛЧ»

сегодня, 02:38

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отметил, что для его команды победа в Премьер-Лиге имеет большее значение, чем кубок Лиги чемпионов.

Я был очень рад за «Ливерпуль», за некоторых игроков, с которыми я знаком. Рад их победе в Лиге чемпионов.

То, что делали мы на протяжении прошлого сезона – каждый день, из недели в неделю – было чем-то исключительным.

Лига чемпионов имеет большое значение для нашего клуба, но наша главная цель – это победа в Премьер-Лиге.

АПЛ – это ваш хлеб с маслом. Лига чемпионов – привлекательный турнир, самый престижный, как говорят люди. Но в АПЛ тебе приходится изворачиваться каждые выходные. Играть на непростых стадионах. Выезжать против «Кристал Пэлас», «Бернли», что довольно трудно. Ты тратишь на это очень много времени и сил. Вот почему мы дорожим этим.

В новом сезоне нам будет сложнее, чем в предыдущем. Взять титул три раза подряд – серьёзнейший вызов для нас.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Это'О: «Азар близок по уровню к Месси»
Сегодня, 03:24 Комментарии0
Де Росси: «В клубе, который основали итальянцы, я чувствую себя как дома»
Вчера, 22:15 ВидеоКомментарии0
Де Лигт: «Роналду не был причиной моего перехода в „Ювентус“»
Вчера, 21:12 Комментарии1
Эррера: «С детства мечтал играть за такой большой клуб, как ПСЖ»
Вчера, 20:36 Комментарии11
Крузе: «Отклонил предложение от „Ливерпуля“ ради перехода в „Фенербахче“»
Вчера, 20:32 Комментарии6
Кассано: «85 млн евро за Лукаку - это просто безумие»
Вчера, 20:01 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 815
сегодня в 03:50
Лукавит Рахимка - определенно!!!
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Виталик ManUtd Rus
   224 / 815
сегодня в 03:31
Ливерка никогда не выиграет АПЛ )))
Как у Мю выиграть ЛЧ? Скорее у Ливерпуля больше шансов на победу в АПЛ чем у Мю попасть в следующем году в лч.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   255 / 815
сегодня в 02:50
Ливерка никогда не выиграет АПЛ )))
razdvatri
razdvatri
   289 / 815
сегодня в 02:41
офк против бернли и кристал пэлэс играть сложнее, так говорят только неудачники которые в лч всегда 41ют штаны )))) лч всегда будет престижнее местечкового турнирчика
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100