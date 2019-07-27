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Сауль: «Я был зол, потому что мы всегда хотим играть на ноль»

сегодня, 07:49
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 7Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес дал комментарий после разгромной победы над «Реалом» (7:3) в матче Международного Кубка чемпионов.

Мы должны сохранять спокойствие. Это товарищеская игра, но она заставила нас испытать большую радость за проделанную нами работу.

Конечно, в раздевалке было весело. Это очень классная победа, очень хороший результат. Мы довольны тем, как всё прошло.

Я злился после гола Начо, потому что мы всегда хотим играть на ноль.

Что касается такого интенсивного начала, если ты защищаешь цвета «Атлетико», ты должен стараться показывать свою лучшую игру.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   61 / 836
сегодня в 09:07
Это товарняк .
Colchoneros
Colchoneros
   103 / 836
сегодня в 08:40
Молодец Сауль!
itujan
itujan
   45 / 836
сегодня в 08:27
Эка тебя развезло, будто ты со спартаком играл.
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