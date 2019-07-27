Сауль: «Я был зол, потому что мы всегда хотим играть на ноль»

Полузащитник «Атлетико» дал комментарий после разгромной победы над «Реалом» (7:3) в матче Международного Кубка чемпионов.

Мы должны сохранять спокойствие. Это товарищеская игра, но она заставила нас испытать большую радость за проделанную нами работу.

Конечно, в раздевалке было весело. Это очень классная победа, очень хороший результат. Мы довольны тем, как всё прошло.

Я злился после гола Начо, потому что мы всегда хотим играть на ноль.

Что касается такого интенсивного начала, если ты защищаешь цвета «Атлетико», ты должен стараться показывать свою лучшую игру.