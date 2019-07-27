Симеоне: «Не тороплюсь с выводами»

Главный тренер «Атлетико» прокомментировал разгромную победу над «Реалом» (7:3) в матче Международного Кубка чемпионов.

Я не тороплюсь с какими-либо выводами. Живу сегодняшним днём. Это была хорошая игра. В следующем матче проведём ротацию и будем готовиться к Ла Лиге.

Я не считаю, что этот матч отражает настоящую разницу между командами.

Мы хорошо подготовились к этому матчу. Видели игры «Реала» и искали, где можем им навредить.

Всегда есть что-то, что можно улучшить. Несмотря на счёт на табло, «Реал» большими силами атаковал наши ворота и имел моменты. Мы должны над этим поработать.