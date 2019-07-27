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Симеоне: «Не тороплюсь с выводами»

сегодня, 07:17
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 7Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал разгромную победу над «Реалом» (7:3) в матче Международного Кубка чемпионов.

Я не тороплюсь с какими-либо выводами. Живу сегодняшним днём. Это была хорошая игра. В следующем матче проведём ротацию и будем готовиться к Ла Лиге.

Я не считаю, что этот матч отражает настоящую разницу между командами.

Мы хорошо подготовились к этому матчу. Видели игры «Реала» и искали, где можем им навредить.

Всегда есть что-то, что можно улучшить. Несмотря на счёт на табло, «Реал» большими силами атаковал наши ворота и имел моменты. Мы должны над этим поработать.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 836
сегодня в 09:11
Товарняк - это как домино во дворе!!!
Bладимиp
Bладимиp
   31 / 836
сегодня в 08:32
Удачи Атлетико!
cska plus
cska plus
   13 / 836
сегодня в 07:46
Никаких выводов, это просто товарняк.
Colchoneros
Colchoneros
   103 / 836
сегодня в 07:38
Всего-то семечки по щелкали!
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