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Зидан: «Я уверен, что „Реал“ ждёт хороший сезон»

сегодня, 05:59
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал разгромное поражение от «Атлетико» (3:7) в матче Международного Кубка чемпионов.

Случилось то, что мы очень плохо вошли в игру. Уже спустя 8 минут мы проигрывали 0:2 и не сделали ничего, что могло бы как-то изменить игру. Первый там был тяжёлым. Нам не хватало всего, особенно необходимой в таких матчах интенсивности.

Должны ли мы обсудить это в раздевалке или не придавать этому большого значения? И то, и другое. Мы знаем, что они забили семь мячей, чего происходить не должно, но игроки это понимают. Они расстроены в первую очередь. Но нужно понимать, что накручивать не стоит. Это предсезонная игра, соперник был лучше во всех компонентах, вот и всё. Не о чем больше говорить.

У меня нет сомнений в том, что мы будем мотивированы [по ходу сезона]. Нас ждёт хороший сезон, я уверен в этом. Конечно, сегодня нет повода для радости, но я уверен, что эта команда составит очень серьёзную конкуренцию соперникам.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
   193 / 836
сегодня в 18:04
Сезон покажет конечно, рано делать выводы по предсезонкам...но я останусь при своем мнении всё же, что ключом к успеху Реала последних лет был именно Роналду на пике карьеры, игрок делающий разницу. Тем и интереснее будет посмотреть, что и как Зидан сможет противопоставить Атлетико и Барселоне в чемпионате.
Juve14
Juve14
   504 / 836
сегодня в 17:25
Без Рона и багажей сильных физруков Зизу абсолютный физрук, проигрывает и проигрывает, тратит 300 с лищним лям и проигрывает и проигрывает
Ruslik1982
Ruslik1982
   225 / 836
сегодня в 15:11
интересно будет посмотреть на игру Реала в следующем сезоне в Лиге европы
NGYRZ
NGYRZ ответил Брулин
   38 / 836
сегодня в 10:54
Да уж, Куртуа действительно показал кто номер один в Реале! По 6 мячей за тайм может пропустить только истинный лидер!
Сам не в восторге от Куртуа, но в этой игре, когда защитники дают тебя растреливать из убойных позиций, вины Тибо за пропущенные голы особой нет.
Colchoneros
Colchoneros
   103 / 836
сегодня в 10:49
Поражает его уверенность!
Брулин
Брулин
   51 / 836
сегодня в 10:37
Да уж, Куртуа действительно показал кто номер один в Реале! По 6 мячей за тайм может пропустить только истинный лидер!
ABir
ABir
   130 / 836
сегодня в 09:57
Я тоже надеюсь, что Реал возродится в своих лучших традициях
Морозовский
Морозовский
   5 / 836
сегодня в 09:55
Посмотрим: хороший или себе так.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   505 / 836
сегодня в 09:39
Свежо предание, да верится с трудом. Даже в товарняке, такой именитой команде, с таким счётом проигрывать нельзя. Или был-бы второй состав, тоже можно простить. Позор. Нет слов - одни слюни.
beefs
beefs
   72 / 836
сегодня в 09:22
Поживем, увидим...
Incredulous
Incredulous
   96 / 836
сегодня в 09:03
Три игры, - не одной победы. Повода для оптимизма пока не вижу. Очень надеюсь, что Зидан знает что делать.
11-и метровый
11-и метровый
   59 / 836
сегодня в 08:44
Уже начали с Атлетико.
CSKA2012
CSKA2012
   166 / 836
сегодня в 08:36
Зидану надо было не возвращаться ) реалу не хватает супер топового игрока как например был Роналду )
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
   460 / 836
сегодня в 08:13
боже что ты несешь
cska plus
cska plus
   13 / 836
сегодня в 07:48
Просто так Зидан словами не разбрасывается.
cevin cigan
cevin cigan
   67 / 836
сегодня в 07:16
Просто хочется задать вопрос Зидану,:" А за счёт чего,или кого такая уверенность???" Пока что,ни тактики,ни исполнителей. "Физика" как всегда на нуле и проблемы всё те же,дыра в обороне и в атаке хрен с маком! Неисправимый оптимист Зизу!
eleven LC
eleven LC
   341 / 836
сегодня в 06:31
Я считаю Зидана лучшим футболистом в истории и всегда был за него как за тренера но похоже что в этом Реале победы были благодаря Роналду!
Признаюсь есть нотка разочарования в Зизу
11-и метровый
11-и метровый
   59 / 836
сегодня в 06:30
Как в матче с Атлетико.
Colchoneros
Colchoneros
   103 / 836
сегодня в 06:03
Ну-ну!
😁
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