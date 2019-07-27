Зидан: «Я уверен, что „Реал“ ждёт хороший сезон»

Главный тренер «Реала» прокомментировал разгромное поражение от «Атлетико» (3:7) в матче Международного Кубка чемпионов.

Случилось то, что мы очень плохо вошли в игру. Уже спустя 8 минут мы проигрывали 0:2 и не сделали ничего, что могло бы как-то изменить игру. Первый там был тяжёлым. Нам не хватало всего, особенно необходимой в таких матчах интенсивности.

Должны ли мы обсудить это в раздевалке или не придавать этому большого значения? И то, и другое. Мы знаем, что они забили семь мячей, чего происходить не должно, но игроки это понимают. Они расстроены в первую очередь. Но нужно понимать, что накручивать не стоит. Это предсезонная игра, соперник был лучше во всех компонентах, вот и всё. Не о чем больше говорить.

У меня нет сомнений в том, что мы будем мотивированы [по ходу сезона]. Нас ждёт хороший сезон, я уверен в этом. Конечно, сегодня нет повода для радости, но я уверен, что эта команда составит очень серьёзную конкуренцию соперникам.